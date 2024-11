L'instant émouvant où un chien ayant passé 5 mois en mode survie dans la nature reconnaît sa maîtresse après son sauvetage (vidéo)

Oakley et les 3 autres chiens de sa famille s’étaient retrouvés livrés à eux-mêmes dans la nature. L’angoisse était terrible pour leurs humains qui s’en remettaient à la solidarité de la communauté locale et au pouvoir des réseaux sociaux pour s’accrocher à l’espoir.

Un croisé Husky Sibérien répondant au nom d’Oakley est rentré auprès des siens après avoir connu 5 mois de survie extrême dans la nature sauvage, rapportait USA Today.

L’organisation Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery, qui avait largement contribué à son sauvetage, a partagé sur sa page Facebook une vidéo particulièrement émouvante. On y découvre les retrouvailles du chien avec sa maîtresse, qu’il finit par reconnaître après quelques secondes d’hésitation. Voici la séquence en question :

D’après Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery, Oakley fait partie d’un groupe de 4 chiens d’une même famille qui vit dans l’Etat de l’Ohio. Ils avaient tous été abandonnés en juin dernier par un éducateur canin dans le comté de Greenville en Caroline du Sud.

Les recherches avaient dès lors été lancées dans le secteur. Nova Jo, la mère d’Oakley, avait été retrouvée assez vite et restituée à ses propriétaires. Quelques signalements concernant Oakley, ainsi que ses sœurs Juno et Marley, étaient parvenus par la suite, mais après le passage de l’ouragan Hélène à la fin du mois de septembre, on avait perdu toute trace d’eux. Leur famille et l’équipe d’Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery craignaient alors le pire.

Juno, gestante, reste introuvable

L’espoir renaissait avec la réapparition d’Oakley sur une vidéo capturée par l’une des caméras installées dans la zone de recherche. Le chien s’est finalement laissé enfermer dans une cage piège contenant de la nourriture. Marley a également été retrouvée et confiée à une famille d’accueil en attendant de rentrer en Ohio.

Seule Juno reste introuvable à ce jour. Sa famille et les bénévoles d’Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery précisent qu’elle est enceinte d’un mois. Il est donc d’autant plus urgent de la ramener saine et sauve à la maison. Tous espèrent à présent que l’élan de solidarité ayant sauvé Nova Jo, Marley et Oakley permette d’en faire de même pour la future maman qui manque à l’appel.

Anakin’s Trails stray and pet recovery / Facebook