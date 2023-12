L'inspirante histoire d'un Bouvier Australien que rien n'arrête, pas même la paralysie causée par une arme à feu

En mai 2023, le refuge Stray Rescue of St. Louis, situé dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), prenait en charge un chien débordant d’énergie et de volonté malgré son corps meurtri.

Ce Bouvier Australien appelé Owen se déplaçait en traînant ses pattes arrière. A la clinique vétérinaire de l’association, on lui a fait passer toutes sortes d’examens pour établir un diagnostic détaillé. Les radiographies ont révélé la présence de fragments de balles dans son dos et sa colonne vertébrale.

Owen avait été la cible d’un tir d’arme à feu. D’après l’équipe de Stray Rescue of St. Louis, l’hypothèse la plus probable est qu’il vivait dans une ferme et s’était aventuré dehors pour s’introduire dans une autre propriété, dont on l’avait chassé en lui tirant dessus.

La blessure lui a fait perdre l’usage de son arrière-train, qu’il ne retrouvera très probablement jamais. Après plusieurs semaines d’hospitalisation, le chien a été transféré au refuge de l’association, où il attend toujours d’être adopté.



Sa paralysie n’est pas du tout un frein pour lui, encore moins depuis qu’il a son chariot. Rien ne l’arrête et ne manque jamais d’énergie.

« Nous lui faisons faire 2 à 3 promenades par jour et essayons de passer un maximum de temps dehors pour qu’il se dépense le plus possible », explique Julia Gabbert, responsable chez Stray Rescue of St. Louis, à People.



« Il est super câlin, aime l'attention, aime les gens, poursuit-elle. C'est juste un très bon garçon. »

Shooting avec une troupe de danse

Pour le faire connaître et augmenter ses chances d’être adoptés, l’association l’a récemment intégré au « Muttcracker photoshoot ». Il s’agit d’une séance photo qu’elle organise chaque année en partenariat avec l’organisation Dancers & Dogs et la compagnie de ballet de Saint Louis. Les chiens sélectionnés apparaissent ainsi sur des photos et des vidéos aux côtés de danseurs et de danseuses.

Owen a littéralement crevé l’écran, et ses bienfaiteurs espèrent que cela l’aidera à exaucer son vœu de rejoindre une famille pour toujours.