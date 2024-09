L’influenceuse Léna Situations prend la casquette de bénévole et sensibilise son public à la cause animale avant de réaliser un don conséquent

Certaines personnalités publiques utilisent leur notoriété pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. C’est le cas de Léna Mahfouf, connue sous le pseudonyme Léna Situations, grande amoureuse des bêtes. À travers une vidéo postée sur sa chaîne Youtube, l’influenceuse partage à sa communauté la dure réalité des animaux vivant dans les refuges et termine sa visite en réalisant un don colossal.

Léna Situations est devenue célèbre sur les réseaux sociaux, et bien plus encore, en partageant des bribes de sa vie personnelle comme professionnelle. C’est un exemple à suivre pour de nombreuses personnes et, consciente de l’impact qu’elle peut avoir sur son public, la vidéaste n’hésite pas à faire de la sensibilisation. Dernièrement, elle a visité l’un des refuges de la Fondation Clara dans l’Oise (60) et a aidé les pensionnaires de celui-ci à sa façon.

L’organisme se trouve précisément dans la commune de Beauvais et compte des dizaines d’animaux attendant patiemment leur chance dans leur box. Léna Situations, accompagnée de son ami Marcus souvent présent sur ses réseaux sociaux, a fait connaissance avec ses boules de poils toutes uniques par leur personnalité, leur histoire et leur minois.

Lena Situations / Youtube

Offrir une parenthèse aux animaux

Rencontrer ces âmes attendant une famille était un moment bouleversant que l’influenceuse n’a pas souhaité censurer sur son vlog. Ainsi, pleurs et émotions étaient au rendez-vous lors de cette visite reflétant la réalité des pensionnaires dans les refuges. L’entrepreneuse n’a pas hésité à glisser un message à ses abonnés pour leur suggérer d’adopter, de manière réfléchie, plutôt que d’acheter.

Mais il n’est pas toujours facile d’accueillir un animal chez soi pour diverses raisons. Alors, dans sa vidéo, Léna montre une autre façon d’aider les associations. Elle rend visite à Tango, le chien qu’elle parraine, et l’emmène faire une balade en forêt pour le sortir de son quotidien.

Un don conséquent

Enfin, pour clôturer cette journée particulièrement riche, Léna réalise un don à l’intention du refuge et de ses pensionnaires. Elle offre 30 mille repas à ses derniers, soit l’équivalent de 3 à 4 mois d'alimentation, rapportait Actu Oise. Une initiative d’une grande importance pour le refuge, en partenariat avec la marque Ultra Premium.

En partageant ce vlog déjà visionné plus de 900 mille fois sur Youtube, Léna accroît la visibilité des boules de poils au refuge, mais également celle des associations de protection animale. Espérons que son action aura un impact positif pour la Fondation Clara, mais également pour toutes les autres structures de ce type.