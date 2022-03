L’influenceuse et comédienne Natoo pleure sa chienne Kitty, sa fidèle amie depuis 13 ans

Natoo a partagé une triste nouvelle sur son compte Instagram, celle de la disparition de sa chienne Kitty. La femelle Chihuahua sénior était aux côtés de l’actrice, chanteuse et influenceuse depuis 13 années.

« C’est le cœur serré que je vous annonce que ma Kitty adorée s’en est allée », annonçait Natoo dans un post Instagram le jeudi 17 mars.

De son vrai nom Nathalie Odzierejko, la youtubeuse et comédienne de 37 ans a rendu hommage à la Chihuahua sénior à travers un émouvant message, accompagné de plusieurs photos de la défunte chienne.

Natoo y indique que le décès de Kitty était survenu il y a plus d’un mois, le 15 février, mais qu’elle n’avait pas trouvé la force de l’annoncer jusque-là. « J’ai encore du mal à réaliser que ce petit chien qui m’a accompagnée partout depuis 13 ans n’est plus là », confie la native de Paris, qui ajoute qu’elle n’était pas préparée à une telle perte. « Elle était en parfaite santé, donc je ne m’y attendais pas du tout », dit-elle à ce propos.

Victime d’une insuffisance cardiaque, la femelle Chihuahua « est partie comme une petite star », poursuit sa maîtresse endeuillée, après avoir passé sa dernière nuit « dans une sublime chambre d’hôtel à manger de la dinde à la truffe ».

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir eu cette petite chienne dans ma vie »

Natoo ajoute qu’elle n’imaginait pas « que la douleur engendrée serait si forte » et qu’elle compatit « avec tous ceux qui ont traversé le deuil de leur animal ». Elle souhaite toutefois ne garder que le positif ; le souvenir d’une chienne qui a eu une vie heureuse et palpitante à ses côtés, et qui a reçu et donné beaucoup d’amour.



Nathalie Odzierejko / Instagram

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir eu cette petite chienne dans ma vie », conclut l’artiste, qui remercie tous ceux qui l’ont soutenue dans cette épreuve.

L’autre chien de Natoo est une femelle Petit Lévrier Italien répondant au nom de Lola.