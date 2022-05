L'immense fierté d'un papa Pitbull lorsqu'il rencontre ses 8 chiots pour la première fois (vidéo)

La naissance des chiots se révèle un moment important dans la vie de nos compagnons à 4 pattes. Une résidente de Californie (États-Unis) a publié la vidéo touchante de son Pitbull rencontrant sa progéniture pour la première fois.

De nombreuses vidéos d'animaux adorables circulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous vous invitons à regarder celle qui a été publiée sur le compte TikTok @tu_muneca. Vous allez rapidement comprendre pourquoi.

À la fin du mois d'avril, une dénommée Stephanie, originaire de Californie, a accueilli à bras ouverts les nouveau-nés de ses 2 Pitbulls adorés, répondant aux noms de Blue et Kilo. 8 minuscules boules de poils ont vu le jour dans ce foyer rempli d'amour.

L'Américaine a attendu quelques jours, avant de laisser le mâle rencontrer les minis versions de lui-même. Ce spectacle incroyablement mignon, relayé par Newsweek, vaut le détour.

Explosion de fierté et d'affection

« Quand tout le monde vous dit de ne pas laisser papa rencontrer les chiots avant 4 semaines, mais que vous êtes élevé dans l'amour et êtes le garçon le plus gentil », peut-on lire en légende de la vidéo. Une décision que Stephanie ne regrette pas, car Kilo s'est montré extrêmement affectueux avec ses bébés. La mère, également connue pour sa grande douceur, a réagi de manière positive à cette visite.

Le papa, fier comme un paon, adopte un comportement délicat à l'égard des créatures chétives et prend grand soin d'eux. Aujourd'hui, les 2 tourtereaux s'occupent ensemble de leurs biens les plus précieux. « Chaque fois qu'il les entend pleurer, il accourt pour voir ce qui ne va pas et aider maman à les laver », a expliqué leur propriétaire.

Cette dernière a avoué que cette portée n'était pas prévue. Finalement, le résultat la comble de joie. Observer ses Pitbulls bien-aimés nager dans le bonheur la ravit. « Ce sont tous les 2 d'excellents parents et les chiots s'épanouissent », a-t-elle estimé.

À l'heure actuelle, la vidéo partagée sur TikTok a été visionnée plus de 37 000 fois et a reçu près de 7 000 mentions « j'aime ». Une séquence toute douce et adorable qui fait du bien à notre âme.

