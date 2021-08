L'histoire magnifique d'un petit garçon autiste qui apprend à s'ouvrir aux autres grâce à sa chienne

Les chiens deviennent souvent des membres à part entière de la famille. Ils sont de formidables compagnons de vie, sur lesquels les membres du foyer peuvent compter à chaque instant. Dans le comté du Hampshire (Royaume-Uni), une chienne nommée Fern est devenue la meilleure amie de Leon, un petit garçon atteint d'autisme.

Fern et Leon pourrait être le titre d'une œuvre à l'image de Belle et Sébastien.

L'arrivée du Cocker a bouleversé la vie du petit garçon. Jusqu'à ses 4 ans, aucun mot ne sortait de sa bouche. Leon Kirby-Bulner ne parlait pas et n'établissait aucun contact visuel avec autrui. Il n'interagissait avec personne et semblait enfermé dans un monde inaccessible à ses proches.

© Together anything is pawsible

« Mais quand il a rencontré Fern, cela a été le coup de foudre », a déclaré sa mère au Daily Mail. « Il avait une étincelle dans les yeux que nous n’avions jamais vue auparavant. »

© Together anything is pawsible

Les parents ont été témoins d'une métamorphose extraordinaire. Grâce à l'animal, âgé d'un peu plus de 3 ans, Leon a commencé à sortir de sa coquille.

© Together anything is pawsible

Une amitié exceptionnelle

Fern et Leon sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ont tissé un lien unique et indestructible ; ils font absolument tout ensemble. La chienne a aidé le garçon à améliorer sa confiance en lui et à s'ouvrir au monde extérieur.

© Together anything is pawsible

Fern, plus qu'un fidèle compagnie de vie, est en quelque sorte le garde du corps de Leon. « Elle l'aide à se calmer, garde les escaliers pour l'empêcher de se blesser, se met entre lui et le sol lorsqu'il essaie de se cogner la tête et lui apporte généralement du réconfort en cas de besoin », a expliqué le papa.

© Together anything is pawsible

Lui et son épouse ont surnommé leur enfant Mancub en référence à Mowgli dans Le Livre de la jungle. Comme le « petit d'homme » élevé au sein d'une meute de loups, Leon a découvert le monde des mots grâce à un chien. « Il communique très bien maintenant et bavarde sans arrêt », a révélé sa maman. « Fern a complètement transformé la vie de Mancub. »

© Together anything is pawsible

La volonté de soutenir d'autres enfants autistes

La famille publie régulièrement des photos du duo inséparable sur les réseaux sociaux. Leur page Facebook, Together anything is pawsible, est suivie par plus de 6 000 personnes à ce jour.

© Together anything is pawsible

Inspirés par leur propre expérience, Hayley et Karsten Kirby-Bulner ont décidé d'aider d'autres enfants autistes. Pour ce faire, ils récoltent des fonds dans le but de leur donner un chien d'assistance. L'amour et le dévouement d'un animal sont précieux.

© Together anything is pawsible