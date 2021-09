L'histoire d'un chien squelettique abandonné dans un chenil au milieu de ses déjections

Les bénévoles qui s’occupaient de Gator après son sauvetage étaient déjà choqués par l’état de son poil. Ils l’ont été encore plus en voyant à quel point ce chien était maigre et en mauvaise santé. L’abandon et la négligence qu’il a subis ne seront toutefois bientôt qu’un mauvais souvenir grâce à eux.

Gator était très mal en point lorsque l’équipe de la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA), dans l’Ouest du Canada, l’a pris en charge. Lui et un congénère, hélas décédé, se trouvaient dans ce qui était une pension pour chien qui avait fermé ses portes quelques semaines auparavant. Les 2 canidés étaient enfermés dans des boxes aux sols jonchés de déjections et d’urine, rapporte le Vancouver Sun.

Cette triste découverte avait été faite le 26 juin par les gens qui souhaitaient créer une nouvelle pension dans ce bâtiment. Ils avaient aussitôt alerté la BC SPCA, qui a secouru l’animal et ouvert une enquête visant le responsable de l’établissement pour cruauté envers des animaux.

Âgé de 6 ans, Gator avait le pelage emmêlé et sale. Ce n’était pas le seul problème dont il souffrait. Après lui avoir retiré près de 4 kilogrammes de poil, les bénévoles ont découvert l’extrême maigreur qui le caractérisait. Soins et examens d’urgence ont ensuite été effectués : mise sous perfusion, radios, analyses sanguines, régime alimentaire adapté…

B.C. SPCA / Vancouver Sun

Jodi Dunlop, gérante de la BC SPCA, a préféré ne pas divulguer le nom de la pension incriminée tant que l’enquête ne sera pas bouclée. Elle a simplement indiqué qu’elle se trouvait dans la région des Basses-terres continentales, qui correspond à peu près à la métropole de Vancouver.

Un chien joyeux et sociable malgré le calvaire qu’il avait vécu

Gator continue de recevoir des soins. Il a repris 4 kilogrammes depuis son sauvetage et devra subir une intervention chirurgicale dentaire lorsque son état le permettra. Ses dents sont, en effet, très abîmées, probablement à force de ronger les barreaux de son box pour se libérer. Il souffre, par ailleurs, d’un abcès consécutif à une brûle dans l’oreille.

B.C. SPCA / Vancouver Sun

Le coût total de ses traitements est estimé à 6000 dollars canadiens, soit 4000 euros environ. L’association a lancé un appel aux dons pour l’aider à financer ses soins. Elle précise que Gator ne sera pas proposé à l’adoption avant quelques semaines, le temps pour lui de se rétablir.

Malgré tout ce qu’il a vécu, ce chien, que ses sauveurs pensent être un croisé Berger de Brie ou Goldendoodle, se montre joyeux et amical.