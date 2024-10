Une haie d’honneur pour le départ à la retraite d'un Labrador de 8 ans qui assurait la sécurité et la protection des voyageurs dans un aéroport

Pendant de longues années, Ceasar a travaillé aux côtés des policiers pour maintenir l’ordre dans un aéroport indien et protéger les voyageurs. Aujourd’hui, il est temps pour lui de se reposer et de laisser sa place à un canidé plus jeune. Mais pour les membres de son équipe, pas question de le laisser partir sans lui avoir rendu hommage !