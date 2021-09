L'étonnante couleur verte de la fourrure de ce Saint-Bernard équipé d'une collerette, expliquée par une scientifique

La maîtresse d’une chienne Saint-Bernard a été étonnée en voyant apparaître une coloration verte autour du cou de l’animal, fraîchement opéré. Elle n’a pas mis longtemps à trouver une explication pour ce phénomène.

Astrobiologiste, le Dr Stephanie Olson est aussi la propriétaire d’une femelle Saint-Bernard portant le nom d’Olive. Elle était loin de s’attendre que la chienne en ait aussi la couleur, comme le rapporte The Indian Express.

Dr Stephanie Olson / Twitter

Olive avait récemment été opérée. Elle devait donc porter une collerette vétérinaire pour éviter qu’elle ne lèche ou gratte la plaie, de manière à ce que la cicatrisation de cette dernière soit optimale. Le lendemain matin, la maîtresse de la chienne a été surprise en s’apercevant que, autour de son cou, son pelage avait viré au vert.

Elle a exprimé son étonnement dans un tweet le 18 juillet dernier. Dans sa publication, on peut clairement voir la large tache verte à la base de son cou, de part et d’autre du cône vétérinaire. « J'ai été alarmée en découvrant que ma chienne était devenu verte pendant la nuit », peut-on également y lire de la part de la scientifique. Elle y explique que, au départ, elle n’avait aucune idée de ce qui pouvait être à l’origine de ce phénomène, mais qu’elle avait fini par trouver la réponse.

I was alarmed to discover that my dog turned GREEN overnight. I had no idea why. But it turns out that, as an early Earth geochemist, I was perfectly prepared to find out! ???? pic.twitter.com/SnM3iwKXVM

Elle a fourni ses explications dans d’autres tweets publiés par la suite. D’après le Dr Stephanie Olson, c’est du côté de la salive d’Olive qu’il fallait creuser. Cette dernière contient, en effet, de la porphyrine qui, normalement, s’oxyde au contact de l’air et produit une couleur « rouille ». Dans ce cas-ci, toutefois, la salive a coulé sur des zones peu oxygénées, car cachées par la ceinture de la collerette vétérinaire. Ce qui, combiné à l’humidité, a donné lieu à cette coloration verte. Il s’agit donc tout simplement d’une réaction chimique.

And the staining along her neck transitioned from rusty red on her chin to rusty green thanks to the combination of her unusually moist neck environment and sustained isolation from oxygen in the air—both symptoms of the cone. pic.twitter.com/CiauNjWLZ6

