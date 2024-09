L'espoir d'un nouveau départ pour une maman chien sauvée d'un réseau de combats canins et de trafic de drogue

Plusieurs semaines après le sauvetage d’une centaine de chiens qui étaient élevés et entraînés pour les combats, ces derniers continuent de recevoir des soins et d’être préparés pour leur nouvelle vie. Parmi eux figurent une chienne forcée à se reproduire à de multiples reprises et ses chiots.

Nous vous parlions, dans un précédent article, du sauvetage de plus de 100 chiens prisonniers de l’enfer des combats canins et du trafic de drogue lors d’une opération policière de grande envergure en Floride.

L’association ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) était présente aux côtés des officiers de la police de Saint Petersburg et du bureau du shérif du comté de Pinellas pendant cette intervention qui s’étendait sur plusieurs villes du centre de l’Etat.

Au total, 111 chiens avaient ainsi été secourus. Ils étaient détenus dans des conditions déplorables, entassés dans des boxes et des cages insalubres, sans possibilité de s’abriter de la chaleur estivale.

Peggy Adams Animal Rescue League / Instagram

Les forces de l’ordre avaient d’ailleurs découvert sur les lieux 23 kg de méthamphétamine, 9,5 kg de cocaïne, près d’un kg d’héroïne « black tar », autant de fentanyl, des armes à feu, de l’argent liquide ainsi que des équipements utilisés pour immobiliser les chiennes pendant la reproduction.

L’ASPCA n’était évidemment pas la seule organisation à prendre en charge les nombreux canidés rescapés. L’association Peggy Adams Animal Rescue League fait partie de celles qui ont participé à cet effort collectif en recueillant 7 chiens : une chienne et ses 3 petits, ainsi que 3 chiots nés d’une autre mère.

Josie et ses chiots n’ont plus aucune crainte à avoir

La femelle en question a été appelée Josie. Son cas est emblématique de ce que sa centaine de congénères subissaient au sein de ce réseau criminel. La malheureuse était dans un état de maigreur préoccupant et avait eu de multiples portées, rapporte CBS 12.



Peggy Adams Animal Rescue League / Instagram

La dernière était constituée de 6 chiots, mais 3 d’entre eux ont hélas perdu la vie peu après l’intervention policière.



Peggy Adams Animal Rescue League / Instagram

Josie était si faible qu’elle n’était plus en mesure de s’occuper pleinement de sa progéniture. Heureusement, ce calvaire a pris fin, puisqu’elle et les chiots sont aujourd’hui entre de bonnes mains.



Peggy Adams Animal Rescue League / Instagram

Ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin, recouvrant progressivement la santé et reprenant du poids. Dès que leur état leur permettra, ils seront proposés à l’adoption.

Peggy Adams Animal Rescue League / Instagram