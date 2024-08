L'énigmatique parcours d'un chien découvert errant 10 ans après avoir été déclaré perdu et dont les propriétaires restent inconnus

Où BipBip était-il passé et qu’a-t-il vécu au cours des 10 dernières années ? Ses propriétaires finiront-ils par se manifester en apprenant qu’il vient d’être retrouvé ? Pour le moment, l’équipe du refuge qui prend soin de ce chien sénior n’a pas les réponses à ces questions, mais elle a bon espoir de le voir rentrer auprès des siens.

BipBip est un croisé Labrador Retriever de 11 ans. Il est arrivé au refuge de Filémon à Bussière-Boffy, en Haute-Vienne, à la mi-août en provenance d’une fourrière située à des centaines de kilomètres de là, le SIVU Chenil Fourrière de Caubeyres dans le Lot-et-Garonne en l’occurrence.

La structure d’accueil haut-viennoise a lancé un appel à témoin sur sa page Facebook dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse. Un appel que relaie La Dépêche du Midi.



Le refuge de Filémon / Facebook

Le chien avait été « identifié le 23 décembre 2013 à la clinique du Confluent, à Aiguillon », explique Céline Ducatez, secrétaire au refuge de Filémon. Elle ajoute qu’il est « né le 17 août 2013 » et qu’il avait « été déclaré perdu le 29 septembre 2014 ».

Aucune trace des propriétaires

Cela faisait donc 10 ans qu’il était privé de sa famille et de son foyer. Personne ne sait combien de temps il a erré durant cette période. Quoi qu’il en soit, c’est dans la rue qu’il a été retrouvé le 18 juillet 2024 à Damazan, avant d’être admis à la fourrière de Caubeyres.

Cette dernière contacte régulièrement le refuge de Filémon « quand elle trouve de vieux animaux », précise Céline Ducatez. L’établissement est, en effet, un havre de paix pour les chiens, les chats ou encore les cochons séniors et/ou en situation de handicap.

Ils y sont soignés et choyés par Adeline Jacotey, la responsable, et son équipe. C’est d’ailleurs cette même Adeline Jacotey qui s’est rapprochée de l’I-CAD après l’arrivée de BipBip. Ce qui lui a permis d’obtenir de précieuses informations à son sujet : sa date de naissance, la clinique vétérinaire où il avait été identifié et vacciné… En revanche, elle n’a pas pu avoir les coordonnées des propriétaires, qui ont peut-être déménagé entretemps.

« On ne sait rien de ce qu’il a pu vivre, c’est une énigme »

« Depuis que nous avons posté sa photo sur Facebook, personne ne s’est manifesté, que ce soit ses anciens maîtres ou des gens qui auraient pu s’occuper de lui pendant quelque temps… On ne sait rien de ce qu’il a pu vivre, c’est une énigme », dit Céline Ducatez à La Dépêche du Midi.

Au refuge de Filémon, on ne désespère pas de retrouver les maîtres du croisé Labrador pour le leur restituer s’ils le souhaitent. Le cas échéant, on aimerait au moins qu’ils sachent qu’il est toujours en vie et qu’il se porte bien.

En attendant, le refuge, qui fonctionne grâce aux dons, a lancé un appel au parrainage de BipBip afin d’aider à subvenir à ses besoins.