L'émouvante réaction d'un chien retrouvant ses humains à l'aéroport après 3 mois de séparation (vidéo)

En fonction des pays et des lois qui y sont appliquées en la matière, faire venir son animal de compagnie depuis l’étranger peut être plus ou moins compliqué et long. Entre le départ et le moment où la famille est de nouveau au complet, le chien manque terriblement à ses humains et vice versa.

C’est précisément ce qu’ont vécu Leo et ses propriétaires. Anna, la maîtresse de ce chien, a documenté leurs émouvantes retrouvailles et posté la vidéo sur son compte TikTok « @whyshyannaa ».

Les milliers d’abonnés qui la suivent sur le réseau social y découvrent habituellement des contenus sur le thème de la mode, mais la publication dont il est question ici est bien différente, même si la mise en images et le storytelling y sont tout aussi soignés.

Pendant qu’on la voit prendre la route vers l’aéroport, Anna explique qu’elle et son compagnon s’étaient installés à l’étranger. Leur chien ne pouvait pas encore les rejoindre, car il leur fallait d’abord obtenir toutes les autorisations et effectuer les démarches administratives.



Ils les ont finalement achevées et le voyage en avion de Leo pouvait enfin être organisé. Le jour J, le couple a toutefois dû déchanter, car le vol a d’abord été retardé de 5 heures, avant d’être annulé. Après maints rebondissements, l’arrivée du chien a été programmée pour le lendemain. « Nous étions stressés tout comme Leo », confie la jeune femme.

La fin de l’attente et les retrouvailles

Arrivés à l’aéroport, Anna et son compagnon devaient encore s’armer de patience. La procédure pour récupérer leur ami canidé dans la zone cargo s’est avérée plus longue que prévu. « Nous étions à l’aéroport depuis 2 heures. Il fallait attendre 2 heures de plus… », peut-on lire dans la vidéo partagée le 31 mai.



La caisse de transport abritant Leo est enfin apparue. Dès qu’il a été libéré par ses humains, le chien a laissé exploser sa joie.



Il était évidemment ravi de retrouver l’air libre après le vol et l’enfermement, mais aussi et surtout aux anges en revoyant ces êtres chers dont il était privé depuis 3 mois.



