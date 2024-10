L’émotion d’un propriétaire de chien policier quand toute une communauté se mobilise pour sauver son Berger Allemand touché par une maladie

Neo, un Berger Allemand ayant servi dans la police de Humberside, en Angleterre, a été adopté par l’un de ses anciens collègues de travail nommé Rob James. Malheureusement, récemment, le chien est tombé gravement malade et nécessitait une opération chirurgicale d’urgence pour survivre. Son maître a alors découvert à quel point il était aimé.

Rob a adopté Neo en 2018, quand ce dernier a eu 4 ans et devait prendre sa retraite de chien policier. Il l’avait croisé en intervention à plusieurs reprises et, en tant qu’amoureux des Bergers Allemands, a pensé qu’il pouvait lui offrir le foyer idéal : « Je savais que Neo était un chien de travail formidable et efficace et je pensais que mon style de vie lui conviendrait bien. Je garde des Bergers Allemands depuis l'âge de 12 ans » témoignait-il, relayé par le Grimsby Telegraph.

Une terrible nouvelle

Effectivement, Rob a offert une belle retraite à Neo, qui s’est très bien adapté chez lui. Le chien avait la vie et la reconnaissance qu’il méritait pour avoir servi sa ville pendant plusieurs années : « Neo adore vivre à la campagne, il fait de longues promenades et il y a plein d'endroits où il peut nager. Je vis maintenant au bord de la mer et il adore aller à la plage, il joue comme un chiot ! » affirmait son maître.

Au cours du mois de septembre, tandis que Rob était au travail, sa compagne l’a appelé pour l’informer que Neo n’était pas en grande forme. Il ne parvenait pas à faire ses besoins, avait le ventre très dur et bruyant. De façon générale, il était plutôt léthargique, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Son maître s’est alors libéré pour le retrouver et l’emmener chez un vétérinaire. Lequel lui a diagnostiqué une torsion de l'estomac. Il s’agit d’un syndrome grave provoqué par la rotation de cet organe, ce qui empêche le sang de circuler correctement. Il peut entraîner le décès de l’animal s’il n’est pas pris en charge à temps et une opération chirurgicale est nécessaire.

Une mobilisation touchante

Pendant qu’il se rendait aux urgences, Rob avait aussi pris contact avec une association nommée Thin Blue Paw Foundation pour obtenir de l’aide.

À sa grande surprise, celle-ci a accepté de financer une partie de l’opération, notamment grâce aux dons de personnes au grand cœur. Ainsi, Neo a pu subir l’intervention et a été sauvé : « Nous sommes très heureux d'avoir pu intervenir au moment où Neo et Rob en avaient besoin, que Neo soit maintenant de retour à la maison avec sa famille et se rétablisse bien » déclarait Kieran Stanbridge, membre de l’association.