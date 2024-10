L’avant / après réconfortant d’un chiot de quelques semaines sauvé in extremis d’un égout

Avec ses petites pattes maladroites et son insouciance, un chiot n’a pas vu le danger en s’approchant d’une bouche d’égout et a malencontreusement chuté dedans. Par chance, des témoins bienveillants ont appelé la police à l’aide pour le sortir de là et le sauvetage du quadrupède a été organisé.

Si la police a généralement pour mission de protéger les humains, il lui arrive aussi fréquemment de venir en aide aux animaux. Celle de Huron, en Californie (États-Unis) a volé au secours d’un chiot sans défense incapable de sortir d’une bouche d’égout. Grâce à sa mobilisation, la boule de poils s’en est sortie indemne.

Les choses s’annonçaient pourtant mal pour ce jeune canidé en détresse. Il marchait seul et n’a pas remarqué l’égout devant lui. Il a alors fait une chute vertigineuse et est tombé dans la vase. Il a par la suite été incapable d’en sortir, rapportait Wide Open Spaces.

Huron Police Department / Facebook

Le canidé était en piteux état

Après avoir reçu un appel à l’aide, les policiers de Huron se sont déplacés pour sortir l’animal de là. Sur place, ils se sont remontés les manches et l’un d’eux est descendu dans la bouche d’égout. Il a alors saisi le quadrupède et l’a enfin sorti de son piège visqueux.

De retour à l’air libre, le chiot était couvert de boue de la tête aux pieds. Il était impossible de déceler la couleur de son pelage et ce qui est certain, c’est qu’il avait besoin d’un bon bain ! Heureusement, il était désormais tiré d’affaires et les mauvais instants passés jusqu’au jour de son sauvetage étaient désormais bien loin derrière lui.

La boule de poils a été prise en charge et lavée. Elle a dévoilé son joli pelage blanc tacheté, ainsi que son petit museau rosé. On la découvre paisiblement endormie sur une photo publiée sur Facebook. Espérons qu’elle vive heureuse et entourée au sein d’une famille aimante : « Nous sommes fiers d'avoir des agents aussi dévoués dans notre équipe, toujours prêts à servir, même les membres de notre communauté à 4 pattes » écrivait un porte-parole de la police de Huron.