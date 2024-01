L'astuce infaillible d'un chien épuisé pour échapper aux invitations au jeu de son infatigable congénère (vidéo)

Kristi, alias « @kristi.mc2 », habite le Texas (Etats-Unis) et se dit passionnée de voyages et de chiens. Sa famille compte justement plusieurs canidés ayant chacun sa personnalité. Parmi eux se trouvent Winston, un paisible Bobtail de 6 ans, et une jeune chienne pleine d’énergie répondant au nom de Daphne.

Les 2 quadrupèdes sont les protagonistes d’une vidéo partagée par Kristi sur le réseau social et devenue virale. La publication, que relaie Newsweek, totalise, en effet, 6000 vues à ce jour depuis sa mise en ligne le 24 décembre 2023.

On y voit Winston alors qu’il est tranquillement couché sur la moquette et ne demande qu’à faire sa sieste sans être dérangé. Daphne, elle, n’est pas du tout de cet avis et a d’autres projets en tête ; elle veut absolument jouer avec son aîné et a même amené sa peluche préférée pour la partager avec lui.

Pour éviter la séance de jeu et continuer de se reposer, le Bobtail a décidé de recourir à une technique vieille comme le monde : faire le mort. Immobile pendant que Daphne s’affaire autour de lui, il finit par obtenir gain de cause. La chienne comprend que son invitation restera lettre morte cette fois.

Le rôle clé de Winston dans l’intégration de Daphne

Kristi a adopté Daphne en avril 2023 dans un refuge. Winston l’a d’ailleurs énormément aidée à s’intégrer à la famille en la rassurant et en jouant avec elle.

L’attitude de Winston a beaucoup amusé leur maîtresse, d’où sa décision de partager la scène sur TikTok. « C'est tellement drôle qu'il ait trouvé comment la faire partir », peut-on ainsi lire dans le texte intégré à la vidéo.

On imagine néanmoins que Daphne n’en est pas restée là et qu’elle a patiemment attendu que Winston sorte de sa torpeur pour revenir à la charge et le réinviter à jouer.