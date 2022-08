L'arrivée de Yashka, chienne guide, a changé la vie de ce jeune homme aveugle et dépressif

Un chien guide d’aveugle ne fait pas qu’aider son maître à s’orienter, se déplacer et effectuer les tâches du quotidien. Il est aussi son meilleur ami et lui offre un soutien des plus précieux, surtout les jours où le moral est au plus bas. L’histoire de Riley Yeomans, 25 ans, et de sa chienne Yashka en est la parfaite illustration. Elle est rapportée par Daily Record.

« Un moment que je n'oublierai jamais, apprendre que j'allais être propriétaire d'un chien-guide. J'avais juste hâte de rencontrer Yashka et de commencer un nouveau chapitre de ma vie avec elle à mes côtés », se souvient le jeune homme. Le moment en question, c’est celui où on lui avait annoncé, en mai 2016, qu’il allait avoir une chienne guide d’aveugle après avoir passé 4 ans en liste d’attente.



Il venait alors de commencer sa première année à l’université. Avec l’animal auprès de lui, il a pu poursuivre brillamment ses études. « Yashka est la raison pour laquelle je suis arrivé jusqu'ici. Tout ce que j'ai accompli, c’est grâce à elle », dit-il.

Grâce à l’aide apportée par la Golden Retriever de 7 ans, Riley Yeomans a décroché son diplôme en création littéraire à l’Université de Derby, puis son master à l’Université de Nottingham Trent. Le duo s’est ensuite installé à Ipswich dans le Suffolk (Est de l’Angleterre), où l’étudiant prépare son doctorat à la Manchester Metropolitan University.

« La meilleure amie que je puisse souhaiter avoir »

La chienne lui donne la force d’aller de l’avant, d’avoir des projets et de s’exprimer au sujet de la cécité, dont il est atteint depuis l’âge de 2 ans à cause d’une dystrophie rétinienne et du nystagmus (mouvement non contrôlé des yeux).



« Qu'elle me guide dans les transports en commun, soit assise à mes pieds lors d'une conférence ou sous une table pendant que je suis avec des amis, sa seule présence est extrêmement rassurante et stimulante. Peu importe ce que la vie nous réserve, tant que nous sommes ensemble, je sais que tout ira bien », confie-t-il.

Riley Yeomans, qui souffrait d’anxiété et de dépression, est parvenu à surmonter ces maux grâce à Yashka. Lorsqu’il n’est pas au mieux moralement, il peut compter sur la chienne pour lui redonner le sourire et de l’entrain avec ses câlins et ses bisous. « Tout ce qu’elle veut en retour, c’est de l’amour, des gratouilles sur le ventre et de la nourriture. Elle est la meilleure amie que je puisse souhaiter avoir », conclut-il.