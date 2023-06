L'amour inconditionnel de Bobby, chien fidèle à sa maîtresse jusqu'à son dernier adieu

La photo d’un chien couché au pied du cercueil de sa défunte maîtresse a ému de nombreux internautes en Italie comme ailleurs dans le monde. Cet émouvant cliché a, en effet, largement été relayé via les médias et les réseaux sociaux.

On n’ira évidemment pas jusqu’à dire que les chiens peuvent comprendre le concept de la mort, mais il existe une certitude ; l’absence de l’être cher, le maître en l’occurrence, suscite chez eux un profond chagrin. C’est précisément ce qu’a manifesté Bobby, un canidé ayant récemment perdu sa propriétaire et assisté à ses obsèques. Il les a d’ailleurs marquées par son attitude poignante. Ce récit est rapporté par Il Messaggero.

Iolanda Cappello, qui habitait la province de Frosinone près de Rome, est subitement décédée à l’âge de 84 ans. Elle vivait avec Caterina, sa sœur un peu plus âgée, et Bobby. Elle et son ami à 4 pattes étaient extrêmement attachés l’un à l’autre.

Iolanda Cappello était connue pour sa grande gentillesse et était appréciée de tous. Son chien la suivait partout et leur complicité charmait tout le monde.

Les funérailles ont eu lieu le dimanche 28 mai à l’église San Folco, dans la commune de Santopadre à Frosinone. Pendant la cérémonie, le quadrupède s’est approché du cercueil où reposait la dépouille de sa défunte maîtresse, puis a essayé en vain de monter dessus. Le chien a ensuite décidé de s’asseoir, puis de rester couché au pied du cercueil.



Cappello Funeral Agency

« J’ai vu l’amour des animaux pour leurs propriétaires »

Le tout sous les regards émus et attendris des proches de Iolanda Cappello et du prêtre. Evidemment, personne n’a essayé d’éloigner Bobby. Tout le monde savait qu’il était triste et à quel point il comptait pour sa propriétaire. Il était hors de question de le priver de ce dernier adieu.

« Aujourd’hui, j’ai vu de mes propres yeux l’amour qu’ont les animaux pour leurs propriétaires », a écrit sur les réseaux sociaux le représentant de l’entreprise de pompes funèbres Cappello Funeral Agency, qui avait organisé la cérémonie.

Par la suite, quand le cercueil a été emmené au cimetière, Bobby l’a suivi en compagnie de Caterina.

C’est d’ailleurs cette dernière qui continue de prendre soin de lui après la disparition de sa sœur.