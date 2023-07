L'amitié entre une écolière et une chienne fait fondre des millions de cœurs sur TikTok (vidéo)

Une scène pleine de tendresse a récemment été filmée dans une salle de classe. Sa protagoniste est une adorable chienne errante ayant choisi de s’asseoir près d’une élève et de lui témoigner son affection.

Il n’est pas courant de voir des établissements publics accueillir des chiens errants pour leur offrir un abri et une chance de connaître une vie meilleure que celle qui est la leur dans la rue. Galletita bénéficie justement de la bienveillance d’une école et d’une dame déterminée à la faire connaître et à lui trouver une famille aimante.

La femme en question se fait appeler « @27nancy02 » sur TikTok et a récemment posté une vidéo de Galletita qui est rapidement devenue virale. Mise en ligne le 20 mai dernier, la publication totalise, en effet, 5,6 millions de vues à ce jour.

@27nancy02 a donc sauvé Galletita de l’errance et espère à présent la faire adopter. En attendant, la chienne est nourrie, soignée et choyée. Elle fait de belles rencontres tous les jours, notamment à l’école où elle est accueillie à bras ouverts.

Dans ladite vidéo relayée par Bright Side, on peut la voir assise en compagnie d’une élève en salle de classe, posant la tête sur l’épaule de cette dernière pendant qu’elle écrit consciencieusement sa leçon sur son cahier.



@27nancy02 / TikTok

La chienne est totalement détendue et ses yeux sont fermés, signe de sa confiance et du bien-être qu’elle ressent à ce moment-là.

Concrétiser son rêve d’adoption

Galletita signifie biscuit en espagnol. Un nom qui lui sied à merveille vu l’extrême douceur qui la caractérise.

De nombreux internautes ayant commenté la séquence sur TikTok ont d’ailleurs souligné sa gentillesse, mais aussi celle du personnel de l’établissement scolaire. « Le plus beau, c’est que l’enseignante ait laissé [la chienne] entrer. Merci », a ainsi commenté l’un d’eux.

Une autre vidéo postée le lendemain montre Gallelita remuant la queue pendant qu’une écolière la caresse. En répondant à un commentaire sous ce post, @27nancy02 explique qu’elle aurait bien voulu adopter la chienne, mais n’est pas en mesure de la faire car elle a déjà 3 chiens à la maison.

La médiatisation de l’histoire de Gallelita l’aidera probablement à exaucer son rêve.