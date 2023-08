L'adorable réaction d'une Samoyède à qui on présente un chaton orphelin ayant besoin de réconfort (vidéo)

Le petit Bernard avait besoin d’une famille aimante de toute urgence. Ce chaton orphelin l’a trouvée et on lui a même donné une grande sœur patiente et pleine de bienveillance. Elle n’est pas de la même espèce, mais l’a spontanément placé sous sa protection.

Une chienne est devenue la nounou d’un chaton qui avait grand besoin de retrouver une figure maternelle après la perte de sa génitrice. Leur merveilleuse complicité apparaît dans une vidéo devenue virale sur TikTok, cumulant des centaines de milliers de vues en quelques jours. Elle est relayée par Parade Pets.

La chienne en question est une Samoyède qui répond au nom de Kaya. Elle était jusque-là la seule protagoniste du compte TikTok « @kayathesammy », qui a été rebaptisé « @kayaandbernie » depuis l’arrivée de Bernard au sein de la famille.

Bernard, ou Bernie, avait plus que jamais besoin de se sentir protégé et rassuré. Ce chaton tabby n’avait, en effet, que 3 semaines lorsqu’il s’était retrouvé livré à lui-même, sans sa mère ni le reste de sa portée.

Les propriétaires de Kaya font office de famille d’accueil pour le jeune félin perdu et vulnérable. Ils savaient qu’ils pouvaient compter sur la chienne pour l’aider dans son intégration et lui apporter du réconfort. Elle ne les a pas déçus.



@kayaandbernie / TikTok

Kaya a enfin son petit frère et Bernard sa grande sœur

La vidéo montre tout d’abord les présentations. On y voit Kaya adoptant la posture typique mêlant curiosité et invitation au jeu chez les chiens ; avant du corps à plat, arrière relevé, oreilles dressées, petits bonds en arrière et sur les côtés, queue animée… En face, le petit Bernard est évidemment encore intimidé. Il a le poil hérissé et la queue dressée, mais il se hasarde malgré tout à s’approcher de la chienne.

La séquence s’enchaîne ensuite sur des images pleines de tendresse, où Kaya surveille et prend soin du chaton pendant qu’il découvre, joue, grandit et prend de l’assurance.

Bernie ne pouvait pas espérer meilleure grande sœur. Kaya, elle, prend ce rôle très à cœur et semble ravie d’avoir enfin le petit frère que, d’après la légende accompagnant la vidéo, ses humains lui avaient promis.