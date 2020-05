L’adorable réaction d’un Husky envers son maître, malmené par son autre chien (vidéo)

© Capture d'écran YouTube

Le propriétaire de 3 chiens s’est amusé à les piéger, feignant d’avoir mal après avoir reçu un coup de patte involontaire de la part de l’un d’eux.

En découvrant cette vidéo, mais aussi les autres séquences publiées sur la chaîne YouTube de cet heureux propriétaire de 3 Huskies Sibériens, on perçoit aisément le bonheur qu’ils éprouvent à vivre ensemble.

Les compagnons à 4 pattes de cet homme sont un mâle, Rupert, et 2 femelles : Millie et Lola, la plus jeune. Il les adore tous et le sentiment est clairement réciproque, quand on voit leurs échanges de tendresse.

La vidéo dont il est question ici a été postée le 20 avril dernier et repérée par Animal Channel. On y voit tout d’abord Lola et son maître dans un pur moment d’affection. Puis, une fois les caresses et bisous terminés, la chienne saute sur le fauteuil auquel l’homme est adossé, lui effleurant le visage avec la patte arrière au passage. Il fait alors semblant d’avoir mal et de pleurer, et Lola s’empresse de venir le voir pour s’excuser à sa manière.

Par la suite, il a filmé une scène similaire, mais cette fois-ci, en présence de Rupert et de Millie. Le premier est assis sur le fauteuil, tandis que l’aînée des chiennes se trouve hors champ. Là encore, il fait mine de pleurer après un coup de patte maladroit de Lola, qui s’en va alors se chamailler avec Rupert. Pendant ce temps-là, Millie rejoint son maître et le réconforte en le couvrant de bisous.

De retour devant la caméra, Lola et Rupert expriment leur mécontentement en voyant que seule Millie reçoit des câlins. Leur maître se tourne alors vers eux pour les caresser à leur tour. Ce quatuor forme vraiment une jolie famille…

