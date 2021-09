L'actrice Jennifer Aniston salue le travail de son ex-mari, Justin Theroux, avec une association de sauvetage ayant permis de sauver 60 chiens

Justin Theroux, l'ex-compagnon de Jennifer Aniston, a récemment créé un compte Instagram pour Kuma, une chienne qu'il a adoptée en 2018. Sa collaboration avec l'association Austin Pets Alive a permis de sauver d'autres animaux.

Bien qu'ils aient divorcé il y a 3 ans, la star de Friends et Julien Theroux sont restés amis. Dimanche dernier, celle qui a incarné Rachel Green à l'écran pendant plusieurs années, a félicité l'engagement de son ex-mari sur Instagram. L'actrice américaine a partagé une photo de Justin Theroux et de son adorable compagnon à 4 pattes, alors qu'ils étaient assis à table, en tête à tête.

« Ils ont aidé à sauver 60 chiens à Austin Pets Alive », peut-on lire en commentaire. Le post, partagé en story, a récolté une myriade de réactions positives.

Le récit de Kuma souligne l'importance de l'association, située aux Texas (États-Unis). L'animal a été secouru après le passage de l'ouragan Harvey, en août 2017. La croisée Pitbull / American Staffordshire Terrier était particulièrement craintive et malade. Après avoir reçu de nombreux soins, repris confiance en elle-même et envers les autres, la chienne a pu entamer un nouveau chapitre de sa vie grâce à l'acteur.

La chienne est suivie par plus de 50 000 personnes sur Instagram

Justin Theroux a créé un compte Instagram pour sa petite protégée et a demandé à ses millions d'abonnés d'y jeter un coup d'œil, rapporte Toronto Sun. Kuma, dont le prénom signifie « ours » en japonais, a rapidement gagné plus de 50 000 abonnés. Parmi eux se trouve, bien sûr, Jennifer Aniston.

Son heureux propriétaire l'a remerciée pour sa joie de vivre constante et l'amour profond qu'elle lui apporte au quotidien. En partageant son expérience personnelle à pléthore de personnes, il a aidé à sauver d'autres chiens dans le besoin.

En portant la voix de Kuma, l'acteur sensibilise le public à l'adoption et aux sorts tragiques réservés à de nombreux animaux abandonnés ou maltraités. Une ribambelle d'internautes ont été touchés par l'histoire de la chienne et par la relation privilégiée qu'elle a nouée avec son père adoptif.