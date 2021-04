L'acteur Michael J. Fox interprète de Marty McFly dans Retour vers le futur pleure le décès de son chien !

Michael J. Fox est en deuil. Son fidèle chien Gus est décédé, comme l’a annoncé l’acteur en début de semaine. Le canidé l’accompagnait depuis des années et lui apportait un grand réconfort face à la maladie.

Le lien qui unissait Michael J. Fox et son chien Gus allait bien au-delà de l’amitié. Le quadrupède l’aidait à mieux vivre la maladie et à garder le moral, notamment dans les moments les plus difficiles.

On imagine donc le chagrin qu’il a dû ressentir avec la disparition du croisé Dogue Allemand / Labrador-Retriever de 12 ans. L’acteur canado-américain a lui-même annoncé la triste nouvelle ce lundi 12 avril sur son compte Instagram, comme le rapporte People.

« Gus, chien formidable et ami loyal, tu nous manqueras », peut-on lire sur la publication en question, comprenant une magnifique photo de son animal de compagnie décédé.

La vedette de la trilogie « Retour vers le futur », qui fêtera son 60e anniversaire en juin prochain, a également rendu hommage à son regretté chien en publiant plusieurs stories comportant des photos où ils apparaissent ensemble.

Une « merveille de chien »

Michael J. Fox avait parlé de son chien et de leur belle relation à plusieurs reprises, y compris dans sa récente autobiographie intitulée « En Avant vers le futur ». Dans son livre, il le qualifie notamment de « merveille de chien ».

Dans plus d’une interview, il a évoqué le rôle précieux qu’a tenu Gus face à ses problèmes de santé. Michael J. Fox est, en effet, atteint de la maladie de Parkinson.

Par ailleurs, en 2018, le natif d’Edmonton avait été opéré d’une tumeur non cancéreuse à la colonne vertébrale. A son retour à la maison, Gus était là pour l’accueillir joyeusement. Après avoir tourné autour de son fauteuil roulant, il s’était assis face à son maître pour le regarder droit dans les yeux, comme pour lui dire que tout allait bien se passer.