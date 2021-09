L'acteur et ancien catcheur Dave Bautista offre 5 000 dollars pour retrouver l'agresseur d'un chiot maltraité qu'il a adopté

Après avoir adopté un chiot maltraité, Dave Bautista ne laissera pas le coupable s'en tirer aussi facilement. Il a récemment proposé une récompense à quiconque détiendrait des informations sur l'individu en question.

Dave Bautista est assurément un géant au grand cœur. L'ex-star de la WWE a adopté Sage, un chiot dont l'histoire tragique l'a profondément bouleversée.

La petite femelle a été aperçue par un passant dans un cimetière en train de manger des ordures. Son état s'est avéré déplorable. En plus de souffrir de problèmes de peau, elle portait une chaîne en métal enfoncée dans son cou, engendrant une douleur immense. Le Bon Samaritain l'a emmenée d'urgence à la Humane Society of Tampa Bay (Floride), un refuge pour animaux.

Sage a dû subir une intervention chirurgicale pour être libérée de son fardeau. Malgré la souffrance, elle n'a cessé de remuer la queue pendant que les vétérinaires l'examinaient, rapporte Page Six. Après avoir reçu de nombreux soins, le chiot de 3 mois a découvert les bras musclés et chargés d'amour de Dave Bautista.

Plusieurs milliers de dollars pour retrouver l'agresseur

Celui qui incarne Drax le Destructeur dans les Gardiens de la Galaxie est prêt à offrir 5 000 $ (environ 4 275 €) à toute personne détenant des informations sur le tortionnaire de Sage.

L'acteur américain, âgé de 52 ans, a partagé le récit de sa nouvelle protégée à ses 3,6 millions d'abonnés sur Instagram. Sa publication a recueilli une myriade de réactions. D'autres personnalités, à l'instar de Mickey Rourke, ont décidé de s'engager financièrement au côté de Dave Bautista.

Quant à la Humane Society, elle participe également au processus en mettant 1 500 $ (environ 1 280 €) de sa poche.

Aucune piste solide n'a encore été relevée, malgré les multiples efforts fournis par chacun.

Un chiot désormais entre de bonnes mains

Bien que son agresseur n'ait toujours pas été identifié, le petit chien vit désormais sa meilleure vie auprès de son nouveau propriétaire.

« Le chiot que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Sage est devenu Penny Bautista », a annoncé l'ancien catcheur sur les réseaux sociaux. « J'aimerais vous présenter le nouveau membre de ma famille... Elle est maintenant une Bautista et elle ne sera plus jamais maltraitée. »

La rescapée, en plus d'avoir un papa bienveillant et protecteur, a désormais 2 frères et sœurs. Le duo de Pitbulls a, lui aussi, été adopté.

Pour Dave Bautista, « il n'y a rien de plus innocent et pur qu'un chiot ». « Quelqu'un qui peut maltraiter un chiot est le mal à l'état pur. [...] Cela me donne mal au ventre », a-t-il ajoué.

