Kumbow, un lit pour chien conçu pour durer et faciliter la vie des maîtres

Confortable et pratique, le lit pour chien Kumbow a également été pensé pour servir le plus longtemps possible. Ce couchage indestructible séduit autant les chiens eux-mêmes, dont il préserve le bien-être et le sommeil, que leurs maîtres. La robustesse n’est pas son seul point fort.

Enfin un lit qui résiste au temps, mais aussi et surtout aux mâchoires de nos amis à 4 pattes. Le lit pour chien indestructible est le rêve de bon nombre de propriétaires canins qui ont eu, au moins une fois dans leur vie, la mauvaise surprise de découvrir le couchage de leur animal de compagnie rongé, voire totalement mis en pièces.

Comme si cela ne suffisait pas de devoir ramasser la mousse et les bouts de tissu éparpillés et tout nettoyer, il faut aussi mettre la main à la poche pour acheter un nouveau panier, tapis ou lit. Et quand ce genre d’incident se répète, les frais deviennent difficiles à supporter.

Mourad Arfaoui, créateur de Kumbow, en a lui-même fait l’expérience avec ses chiens Titou et Gulliver. A la recherche de couchages véritablement résistants pour ces derniers, il n’a pas trouvé satisfaction sur le marché et décidé de les concevoir lui-même. C’est ainsi qu’est né le lit indestructible Kumbow.

Matériaux résistants et structure inattaquable

Pour prévenir la destruction du lit par le chien, la conception des modèles Kumbow repose sur 2 points forts : la robustesse des matières et l’inaccessibilité du tissu aux mâchoires de l’animal.

Le cadre du lit est, en effet, en aluminium haute résistance et le tissu en Textilène ou Polyvinyle.

Tissu qui est, pour sa part, inséré en tension dans le cadre et que le chien ne peut donc plus atteindre avec sa mâchoire pour y occasionner la moindre détérioration.

L’ensemble fait du lit Kumbow un accessoire indestructible et durable, quels que soient la taille, la force et le tempérament de l’animal.

Un lit pour chien confortable et facile à nettoyer

Surélevé, le lit Kumbow permet d’isoler le chien des sols froids et humides. Cette configuration assure, en outre, une meilleure aération.

Ses caractéristiques en font également un objet facile à entretenir. Un jet d’eau suffit à le débarrasser des poils et des salissures.

Le lit pour chien Kumbow se veut également ergonomique et confortable, préservant le dos et les articulations de l’animal. Sans oublier son design épuré et son choix de couleurs, grâce auxquels il s’intègre à tous les intérieurs.

Il est proposé en 2 gammes, déclinées chacune en 4 tailles – Small, Medium, Large et XLarge – pour convenir à tous les chiens et aux attentes de leurs propriétaires.

La gamme Strong pour les particuliers, en tissu Textilène (de 119 à 189 € selon la taille).

La gamme Indestructible en tissu Polyvinyle, pour les professionnels (vétérinaires, éleveurs, propriétaires de chenils…), mais aussi les particuliers en usage extérieur. A partir de 129 € pour le modèle Small.

Partenariat avec l’association La Cape

Kumbow, c’est aussi un engagement en faveur d’une association venant en aide aux personnes souffrant de stress post-traumatique. Il s’agit de La Cape, fondée par Benjamin Borg.

L’organisation élève, éduque et remet gratuitement des chiens d’assistance aux victimes d’attentats, militaires, pompiers, policiers et soignants qui doivent vivre avec leurs traumatismes au quotidien. Le soutien et l’accompagnement des chiens spécialement formés leur permettent de mieux gérer ces difficultés.

Au sujet des lits pour chien Kumbow, Benjamin Borg explique qu’il recherchait déjà ce type de produit depuis des années, mais qu’il était obligé d’en acheter aux Etats-Unis, car introuvables en France. « Kumbow, entreprise française, a encore amélioré la conception », dit-il. Ce qui l’a amené à contacter Mourad Arfaoui et débouché sur leur partenariat. En vertu duquel la marque reverse à La Cape 3 € par lit vendu et intervient ponctuellement lors d’opérations menées par l’association, dont le caractère « novateur, permettant de changer la vie de nombre de personnes traumatisées », a séduit le fondateur de Kumbow.

Découvrez les différents modèles de lits pour chien indestructibles Kumbow sur le site de la marque.