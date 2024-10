Joyeuses retrouvailles entre un automobiliste victime d'un malaise au volant et sa chienne prise en charge par la police lors de l'incident

Face à la conduite erratique affichée par Luc, la police a d’abord pensé avoir affaire à un automobiliste ayant consommé de l’alcool ou de la drogue, avant de réaliser qu’il n’en était rien. L’homme était pris d’un malaise et devait être hospitalisé en urgence. Pendant ce temps-là, les forces de l’ordre, puis le personnel d’un refuge local ont pris soin de sa chienne Gracie, qui l’accompagnait à bord du véhicule.

Une chienne a été prise en charge pendant l’hospitalisation de son maître, qui avait été pris d’un malaise pendant qu’il conduisait sa voiture. Le lendemain, ils ont pu se retrouver en présence des forces de l’ordre dans un moment plein de joie, rapportait TimminsToday.com.

Au cours de la soirée du 23 septembre 2024, un officier du détachement de la Baie James, de la police provinciale de l’Ontario (Canada), avait ordonné à un automobiliste de s’arrêter en raison de sa conduite anormale sur l’autoroute 11, entre les villes de Kapuskasing et de Cochrane.

Le policier avait d’abord pensé que le conducteur était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, mais il a vite compris qu’il s’agissait d’un problème de santé. L’homme, prénommé Luc, était accompagné de sa chienne appelée Gracie.

L’officier de police a aussitôt appelé une ambulance, et Luc a été transporté à l’hôpital. Quant à la chienne, elle est restée aux côtés du policier jusqu’à l’arrivée d’un membre du personnel du refuge pour animaux de Cochrane.

L’équipe de la structure d’accueil a pris soin de Gracie pendant l’hospitalisation de son maître. Même si ce dernier lui manquait et bien que s’étant retrouvée dans un endroit qu’elle ne connaissait pas et entourée d’inconnus, elle affichait un comportement plutôt amical.

« Pleine d’énergie et d’excitation »

Luc a pu sortir de l’hôpital quelques heures plus tard. Lui et sa chienne ont vécu d’heureuses retrouvailles le lendemain, en compagnie des policiers ontariens. « Elle était pleine d’énergie et d’excitation », peut-on lire dans une publication faite sur le compte X (anciennement Twitter) de la Police provinciale de l’Ontario pour la région Nord-est (OPP North East Region).

A lire aussi : En visite dans une maison de retraite, ce Pitbull sourd comprend immédiatement qu'un vétéran malade a besoin de son soutien



OPP North East Region / X

« Nous sommes ravis de vous annoncer que Luc se porte bien et qu'il est reconnaissant des soins qu'il a reçus. Bon voyage, Luc ! Nous sommes heureux de vous voir, Gracie et vous, reprendre la route ensemble », conclut l’auteur du post.