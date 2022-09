Journée de l'arthrose : Hill's Pet Nutrition et Zoetis vous encouragent à faire diagnostiquer votre chien pour améliorer sa qualité de vie

L'arthrose, du grec ancien árthrôsis (« articulation »), est une maladie rhumatologique qui fait souffrir nos boules de poils et altère leurs mouvements. Comme Woopets l'indique dans un guide dédié, elle « correspond à la dégradation progressive du cartilage articulaire recouvrant les tissus osseux des articulations ».

Pas moins de 40 % des chiens présenteraient des signes cliniques de cette affection1. Et pourtant ! Selon une étude de marché, elle est diagnostiquée chez seulement 23 % des canidés domestiques2. Des chiffres qui démontrent malheureusement que de nombreux représentants de l'espèce canine souffrent d'arthrose trop souvent en silence. Nos amis à fourrure ont tendance à cacher les signes de douleur et les symptômes sont souvent attribués à « un âge avancé ».

Ainsi, pléthore de propriétaires négligent les signaux envoyés par le corps de leur petit protégé. Or, la souffrance physique et les impacts fonctionnels comme émotionnels constituent la sonnette d'alarme de cette maladie. Évolutive et incurable, elle affecte le quotidien de nos compagnons à 4 pattes. En tant que propriétaires, votre responsabilité consiste à leur offrir la meilleure qualité de vie possible et à contribuer à leur épanouissement.

C'est pour toutes ces raisons qu'un diagnostic et une prise en charge précoces s'avèrent nécessaires. À la suite de l'examen clinique, le patient devra suivre un traitement permettant de soulager ses maux. Un traitement qui a pour objectif d'éteindre les flammes de l'arthrose et d'offrir des jours meilleurs à votre toutou.

Les signes avant-coureurs

Les symptômes de l'arthrose varient considérablement d'un individu à l'autre. Seule une consultation chez le vétérinaire vous apportera une réponse claire, nette et précise. Pour vous donner une idée et vous encourager à rester sur le qui-vive, voici une liste de signaux à surveiller :

boiterie ;

raideur et / ou difficulté à se lever ;

douleurs au toucher ;

démotivation (plus envie de jouer, de se promener ou de pratiquer tout autre activité) ;

réduction des mouvements ;

léchage ou mordillage de certaines parties du corps ;

changement de comportement ;

fatigue ;

perte d'appétit ;

anxiété.

Le mal touche les chiens de plusieurs âges. Il apparaît généralement en raison de prédispositions génétiques ou du vieillissement de l'animal. Certains sujets en proie à un stade avancé de la maladie deviennent incapables d'effectuer des mouvements, naguère habituels.

Une fois le diagnostic posé et un traitement mis en place pour réduire les symptômes, le praticien peut être amené à conseiller un régime alimentaire ainsi qu'une activité physique adaptés à votre boule de poils, victime de l'arthrose.

Une campagne pour lutter contre l'arthrose et une offre de remboursement de 12 €

Pour sensibiliser les possesseurs d'animaux à l'arthrose canine, les aider à détecter les signes cliniques de la maladie et les inciter à consulter un vétérinaire pour un diagnostic, la marque Hill's Pet Nutrition lance une campagne de communication sur les réseaux sociaux du 19 septembre au 30 octobre 2022.

Tout d'abord, elle propose une évaluation en ligne visant à vérifier l'état de santé des chiens et à susciter une prise de conscience chez leurs propriétaires. En cas de suspicions, ils sont invités à prendre rendez-vous chez un vétérinaire, lequel posera un véritable diagnostic et leur apportera de précieux conseils.

Comme l'explique Hill's Pet Nutrition dans un communiqué, « ils peuvent alors bénéficier d’une offre de remboursement différé de 12 € sur une consultation de diagnostic chez le vétérinaire de leur choix ». Alors n'attendez plus avant de prendre soin de votre toutou !

