« Jetés par la fenêtre d'une voiture », des témoins assistent à l'horreur et déclenchent un sauvetage périlleux

Ayant assisté à l’abandon brutal de plusieurs chiots, des personnes bienveillantes leur ont porté secours et ont appelé les pompiers. L’un des petits rescapés n’est toutefois pas encore tiré d’affaire ; il risque même l’euthanasie si une solution n’est pas trouvée rapidement.

Nous avions déjà relaté plusieurs des sauvetages réalités par l’association réunionnaise APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale), dont ceux de Sam, chien enfermé en cage pendant 8 ans, et de Darko, son congénère ayant retrouvé la vue après avoir été rendu aveugle par un tir à l’arme de chasse.

Plus récemment, elle a lancé un appel à l’aide au sujet de 4 chiots victime d’un acte particulièrement cruel, survenu le 26 décembre 2025 et rapporté par Linfo.re . Ce jour-là, en effet, les jeunes canidés ont été jetés de la fenêtre d’une voiture dans une ravine, celle des Cabris qui est située dans le secteur de Firminy près de Saint-Pierre, dans le sud de l’île.



APEBA - Association pour l'Education à la Bienveillance Animale / Facebook

Choqués, des passants ayant été témoins de la scène ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont tenté d’intervenir, mais se sont rendu compte que la mission était extrêmement difficile à cause de l’inaccessibilité de l’emplacement. Ils ont alors appelé les secours.

Des pompiers sont arrivés sur les lieux, mais n’ont pu récupérer que l’un des jeunes canidés, qui a ensuite été placé en fourrière. Les 3 autres membres de la portée ont été secourus à leur tour lors d’une intervention ultérieure, effectuée le 28 décembre par des habitants.



“L'horreur ! Encore un abandon lâche et minable”, a dénoncé l’association APEBA sur sa page Facebook.

“A la personne qui a fait ça : non seulement vous ne faites pas stériliser votre femelle, mais vous abandonnez des bébés et les jetez dans une ravine inaccessible… C'est lamentable”, a poursuivi l’auteur de la publication.

L’équipe d’APEBA a fait part de son inquiétude pour le premier chiot secouru, celui qui se trouve à la fourrière, car il risque fort d’y attraper la parvovirose et d’être euthanasié. Sa seule chance d’en réchapper est qu’il soit transféré à une autre association ou qu’on le confie à une famille d’accueil, d’où l’appel à l’aide lancé par APEBA.