Jetée hors d’une voiture sous une pluie battante, une chienne reçoit l’aide d’un gentil facteur et nourrit désormais l’espoir d’un nouveau départ (vidéo)

Il n’y a pas un seul abandon d’animaux qui ne soit pas déchirant. Celui de Toni l’est tout particulièrement. La pauvre chienne a en effet été poussée hors d’une voiture sous une pluie diluvienne avant d’être laissée seule sur le trottoir. Un facteur bienveillant a heureusement été témoin de cette triste scène et a pu agir au plus vite pour aider la pauvre bête.

En cet après-midi pluvieux de novembre, un facteur du Missouri (États-Unis) faisait sa tournée habituelle dans un quartier de Saint-Louis lorsqu’il a assisté à une scène déchirante : une chienne poussée hors d’une voiture sous la pluie battante. L’homme a immédiatement su comment réagir pour aider ce pauvre toutou laissé seul sur le trottoir.

Abandonné à quelques pas d’un refuge

Cette gentille chienne au pelage sable avait en effet été abandonnée à quelques mètres seulement du refuge voisin Stray Rescue of Saint-Louis. Le facteur a donc tout de suite prévenu les sauveteurs de l’association.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

En s’approchant de la pauvre bête trempée jusqu’aux os, les agents du refuge ont rapidement constaté qu’elle était amicale, même si elle pleurait littéralement de détresse. « Nous l'avons mise à l'intérieur, nous l'avons séchée avec une grande serviette duveteuse, et nous avons trouvé une place pour elle. Nous l'avons appelée Toni. », ont-ils ensuite partagé sur Facebook.

Depuis qu’elle a été recueillie, personne ne sait pourquoi Toni a été abandonnée sur ce trottoir. « Seul notre facteur a vu ce qui s'est passé, car c'était dans la rue de notre refuge. Nous ne savons pas pourquoi [elle a été abandonnée] », a ainsi confirmé Natalie Thomson, directrice du marketing de Stray Rescue of St Louis, à Newsweek.

Bientôt une fin heureuse ?

Heureusement mise en sécurité par les agents du refuge, la chienne va aujourd’hui très bien. « Quelques jours plus tard, et Toni est la fille la plus heureuse et la plus remuante de la ville ! », se sont ainsi réjouis ses sauveteurs.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

Après avoir passé son « test d’amitié » avec les autres chiens avec brio, elle est même prête à aller en famille d'accueil ou dans un foyer pour toujours. Ses anges gardiens lui cherchent donc activement une famille où démarrer une nouvelle vie. Son histoire touchante a suscité de nombreux témoignages de compassion de la part des internautes.

Stray Rescue of St Louis / Facebook

« Oh la tristesse dans ses yeux… Attends un peu, mon ange. Tu es sur le point de commencer la meilleure partie de ta vie ! », a par exemple commenté quelqu’un. C’est ce que tous les nouveaux amis de Toni espèrent pour elle : qu’elle trouve très bientôt la fin heureuse qu’elle mérite !