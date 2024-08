Une chienne négligée et abandonnée sous la pluie prend une belle revanche sur le sort en intégrant la police

Elle était maigre, trempée et totalement désorientée au moment de sa découverte. Mally est aujourd’hui une chienne en pleine forme, confiante et heureuse dans son travail, puisque cette chienne victime d’abandon est entrée dans la police.

C’est un parcours à peine croyable et porteur d’espoir qu’est celui de Mally, une chienne qui, il n’y a pas si longtemps que cela, était en très grande détresse. Son histoire est rapportée par la BBC.

Cette femelle Berger Belge Malinois de 2 ans avait été découverte livrée à elle-même par un passant à Slough dans le Berkshire, comté anglais situé à l’ouest de Londres. La chienne venait de s’échapper après avoir été attachée à un poteau devant un supermarché, sous une pluie battante. On était alors en octobre 2023.



Slough Borough Council / Facebook

Le bon samaritain avait prévenu les secours et la chienne avait été prise en charge par le refuge municipal, où un employé avait très vite décelé chez des aptitudes remarquables malgré son triste état. Mally souffrait notamment de maigreur et avait probablement connu plusieurs maîtres avant son abandon.

Le profil particulièrement intéressant de la Malinoise avait amené l’employé en question à contacter forces de l’ordre, services pénitentiaires et militaires à son sujet. C’est finalement au sein de la police que Mally a eu droit à un nouveau départ après avoir été soignée.



Slough Borough Council / Facebook

« Un mauvais début ne signifie pas nécessairement une mauvaise fin »

La chienne a brillamment achevé sa formation en juillet 2024, soit 9 mois après son sauvetage inespéré, et est officiellement devenue opérationnelle, intervenant tant dans le Berkshire que dans le comté voisin du Hertfordshire.



Slough Borough Council / Facebook

Pour Ishrat Shah, responsable au sein du conseil municipal de Slough, la trajectoire qu’a eue Mally est « une merveilleuse histoire qui montre qu'un mauvais début ne signifie pas nécessairement une mauvaise fin. »

« Les choses auraient pu être différentes pour Mally, car ses perspectives de placement semblaient limitées, poursuit la conseillère municipale, qui a suivi le cheminement de la chienne de très près. Avoir quelqu'un qui tente sa chance et prend le temps de la former est fantastique. Mally a travaillé dur elle aussi et prend désormais ses marques dans son nouvel emploi. »