Jennifer Lopez vous présente "Hendrix", le nouveau chat qu'elle vient d'adopter !

La famille de Jennifer Lopez compte un nouveau membre : un chat qu’elle a appelé Hendrix. L’animal récemment adopté par le couple qu’elle (re)forme avec Ben Affleck a été présenté par la chanteuse via une courte vidéo postée sur Twitter.

Jennifer Lopez a présenté à ses nombreux fans son nouveau chat. Répondant au nom d’Hendrix, il apparaît dans une brève séquence twittée par la star new-yorkaise, comme le rapportait le site Harper’s Bazaar ce dimanche 12 décembre.

La famille de J.Lo s’agrandit, puisqu’elle compte désormais un adorable chat que la native du Bronx a montré sur Twitter. La vidéo ne dure que 10 secondes et permet, le temps d’un zoom rapide, de découvrir furtivement le nouveau venu. Le félin se tient immobile au milieu du salon, fixant sa maîtresse pendant qu’elle le filme. Seule l’oreille gauche de l’animal esquisse un mouvement. On entend, par ailleurs, l’interprète de « If You Had My Love », « Let’s Get Loud » ou encore « Jenny from the Block » éclater de rire à la fin.

L’occasion pour l’artiste de 52 ans de donner un petit aperçu de sa décoration de Noël, avec notamment un joli sapin que le chat semble, pour le moment, avoir épargné.

Un chat de race Devon Rex ?

On ne sait rien de Hendrix, mais d’après ces images, on a l’impression qu’il s’agit d’un jeune Devon Rex, à en juger par la forme caractéristique de ses oreilles.

A lire aussi : Après 2 mois de formation, un Labrador Retriever est prêt à remplir sa mission de chien-guide d'aveugle

Maman de 2 enfants, des jumeaux de 13 ans appelés Emme et Maximilian et qu’elle avait eus avec son ex-mari Marc Anthony, Jennifer Lopez est aussi propriétaire d’un chien. Ce dernier est un Labradoodle adopté en juillet 2020, du temps où elle était en couple avec le joueur de baseball Alex Rodriguez. Le canidé en question s’appelle Tyson, l’un des 2 noms, avec Yankee, entre lesquels la chanteuse et actrice avait demandé à ses fans de choisir sur Instagram.