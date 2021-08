Introuvable depuis un mois, un chien est repéré à plus de 2600 km de chez lui

Les propriétaires d’un chien perdu appelé Rocket, le recherchaient désespérément depuis un mois. Ils ont retrouvé espoir en apprenant qu’on venait de le repérer très loin de chez lui, à près de 30 heures de route. 2 frères ont reconnu l’animal et se sont employés à le récupérer.

Les Parker étaient sans nouvelles de leur chien Rocket depuis 4 longues semaines, jusqu’à sa découverte à plus de 2600 kilomètres de la maison familiale, rapporte WABI ce mercredi 11 août.

Jason Ramos et son frère Jesse vivent à Bangor, dans l’Etat du Maine (Nord-est des Etats-Unis). Ils avaient vu, via les réseaux sociaux, qu’une famille était à la recherche de son chien disparu le 13 juillet dernier, et que ce dernier était susceptible de se trouver dans leur ville. Ils avaient alors décidé de prendre part aux recherches dans leur quartier.

Ils ont justement repéré un chien ressemblant à celui qui faisait l’objet d’avis de recherche grâce à leurs caméras. Les Ramos ont alors installé une cage piège avec de la nourriture à l’intérieur pour attirer le canidé, et leur stratagème a parfaitement fonctionné. Ils ont ainsi réussi à récupérer l’animal en toute sécurité, avant d’en informer le service local de contrôle des animaux.

Ravis d’avoir aidé une famille à retrouver l’un de ses membres

Jason et Jesse ont ensuite emmené Rocket au refuge de la Bangor Humane Society. Le chien se porte bien et se remet de sa mésaventure, en attendant l’arrivée de ses maîtres. La maison des Parker se trouve dans l’Etat de l’Arkansas, soit à 28 heures de route de là.

Les frères, eux, sont heureux d’avoir permis à un chien de retrouver les siens. « L’animal de compagnie n’est pas différent d’une autre personne [dans la famille] », a en effet déclaré Jesse Ramos.

« Nous allons bien prendre soin de lui. Il est au refuge. Il va recevoir beaucoup d'amour, de l’attention, peut-être même un toilettage », a assuré, pour sa part, Trisha Bruen du service de contrôle des animaux.

Les Parker s’étaient déjà rendus à Bangor à 2 reprises pendant leurs recherches. Ils devront effectuer le long voyage une 3e fois, mais là, ils savent qu’ils feront le trajet retour avec Rocket à leurs côtés.