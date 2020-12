Interpellés par les allées et venues de chiens errants sous les fondations d'une maison, des passants sauvent une portée de 7 chiots !

Alors qu’ils s’attendaient à porter secours à 1 ou 2 chiens errants, des bénévoles ont finalement en ont finalement pris en charge 9. De très jeunes chiots se trouvaient, en effet, sur les lieux, mais leur cachette était particulièrement difficile d’accès.

Theresa Scheckel et Dan McGrath font partie de l’équipe de l’Arizona Humane Society, basée dans l’Etat de l’Ouest des Etats-Unis. A la mi-octobre, ils avaient été envoyés dans une maison abandonnée qui devait être démolie à Phoenix. Des chiens errants avaient trouvé refuge sous les fondations de cette dernière. Leurs allées et venues avaient attiré l’attention des riverains, rapporte The Bark.

Les bénévoles ont effectivement découvert 2 canidés, un mâle et une femelle. Ils entraient et sortaient par un passage très étroit. Theresa et Dan avaient appris que la chienne avait récemment mis bas, mais ils ne voyaient aucun chiot. Ils ont dû élargir le trou, puis l’homme s’y est faufilé, parvenant enfin à apercevoir les petits canidés.

Il a pu les récupérer un par un, puis les passer à Theresa. Les chiots, qui n’avaient pas encore ouvert les yeux, étaient 7 au total : 5 mâles et 2 femelles. Ils ont retrouvé leur mère, croisée Labrador-Retriever âgée approximativement d’un an. Toute la famille, ainsi que le chien qui les accompagnait, ont été emmenés à la clinique vétérinaire de l’Arizona Humane Society pour être examinés.

L’âge des chiots a été estimé à moins de 2 semaines. Leur génitrice souffrait de coupures au niveau de la poitrine, très probablement à force de passer par l’étroite ouverture sous la maison. Elle a reçu les soins nécessaires à la maternité de la clinique, où elle a séjourné quelque temps avec ses petits avant de passer plusieurs semaines en famille d’accueil.

La chienne, qui a été appelée Rose, a été adoptée depuis. Les chiots sont, eux aussi, proposés à l’adoption et devraient ainsi bientôt rejoindre leurs nouvelles familles.

Voici leur histoire en vidéo :

