Interpellés par des aboiements, des passants sauvent un chien coincé sous un arbre sans eau ni nourriture !

© Isaac Evans

Coincé sous la végétation pendant plusieurs jours, un chien senior a finalement été retrouvé non loin du domicile de son propriétaire après une forte mobilisation. L’animal doit séjourner en clinique vétérinaire et être opéré.

Les propriétaires de Jack, un Border Collie de 13 ans, n’avaient plus eu de nouvelles de ce dernier depuis le 6 novembre dernier. Ce soir-là, il avait été pris de panique à cause de feux d’artifice, et s’était enfui en courant.

Sa famille, qui vit dans le village de Ramsbottom dans le comté du Grand Manchester (nord-ouest de l’Angleterre), l’avaient cherché partout en vain, rapporte Manchester Evening News.

Ils ont lancé l’alerte via les réseaux sociaux et ratissé les environs, sans résultat. Son maître, Toby Evans « a reçu 200 à 300 messages par jour [de la part de personnes] voulant aider », raconte son fils Isaac. La famille était touchée par cet élan de solidarité.

Des gens ont modifié leurs trajets quotidiens pour participer aux recherches. D’autres ont proposé d’utiliser leurs drones ou encore de faire appel à leurs chiens de pistage.

Finalement, le dimanche 15 novembre, des voisins ont entendu des aboiements. Ils provenaient de sous un épais tas de ronces et de buissons, au pied d’un arbre. Il s’agissait bien de Jack, qui y était pris au piège. L’endroit n’était pas très éloigné de la maison de ses maîtres.

Cela faisait 9 longs jours qu’il s’y trouvait, sans eau ni nourriture. Très affaibli, il souffrait également de coupures profondes sur la face.

A lire aussi : Pour offrir à leurs chiens Golden Retrievers un divertissement de choix, ce refuge crée le jeu idéal !

Le Border Collie a été emmené en clinique vétérinaire, où il a été gardé en observation. Il doit être opéré pour ses lésions faciales. Le coût des soins était estimé à 5000 livres sterling (près de 5600 euros) et une cagnotte avait été créée par des proches sur la plateforme GoFundMe pour aider la famille à couvrir ces dépenses. Néanmoins, suite à des complications, les frais vétérinaires devraient finalement s’élever à 10 000 livres.