Interpellée par des couinements étouffés, une jeune femme sauve un Caniche aveugle et sourd abandonné dans une poubelle. Il était enfermé dans un sac !

Photo d'illustration

Découvert par hasard par une habitante dans une poubelle la semaine dernière, un chien âgé, sourd et aveugle a été pris en charge par la SPA de Salon-de-Provence. Pour le président de l’association, il s’agit d’un acte volontaire.

Vendredi dernier (25 septembre 2020), une femme habitant Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, s’apprêtait à jeter ses poubelles, quand elle a entendu des couinements. Elle est alors revenue vers les ordures et y a découvert un sac dans lequel se trouvait un chien, dont seule la tête était dehors. Elle l’a alors sorti de là et prévenu la SPA locale.

C’est d’ailleurs le président de cette dernière, Philippe Adam, qui a rapporté les faits relayés par France Bleu.

Le chien en question, un Caniche senior de 13 ans, sourd et aveugle qui plus est, était dans un état de santé et de saleté alarmant. Le fait qu’il ait été retrouvé en vie relève quasiment du miracle, vu les circonstances. Nul ne sait depuis combien de temps il se trouvait dans la poubelle.

Pris en charge par la SPA de Salon-de-Provence, le quadrupède a été examiné par un vétérinaire. Par la suite, les salariés de l’association l’ont toiletté, puis ont soigné les blessures dont il souffrait au niveau des yeux et des oreilles.

Le Caniche est encore sous antibiotiques. Il n’est pas totalement sorti d’affaire.

Pour Philippe Adam, il ne fait aucun doute que le canidé a été victime d’un acte volontaire. « Il a été mis là pour être écrasé et étouffé », a-t-il en effet déclaré.