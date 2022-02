Insolite : la niche d'un Berger Allemand frappée par une météorite pourrait rapporter plus de 175 000 € à ses propriétaires

Le 23 avril 2019, un chien nommé Roky a eu une mauvaise surprise. Vers 21 h, le résident canin d'Aguas Zarcas (Costa Rica) a vu sa niche frappée par une météorite. Aujourd'hui, ses propriétaires ont décidé de la vendre aux enchères.

Il y a 2 ans, le ciel s'est littéralement abattu sur la tête de Roky. Alors que le Berger Allemand se reposait tranquillement dans sa niche, une roche spatiale a fendu l'air et s'est écrasée sur le toit. L'impact a engendré un trou d'environ 15 cm.

Heureusement, plus de peur que de mal : la météorite a raté de peu l'habitant à 4 pattes, naturellement surpris par cet événement insolite. À vrai dire, ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir son logement détérioré à cause d'une pierre tombée de nulle part !

© Christie's Images LTD

Une niche pour chien peu ordinaire

La niche ordinaire du Berger Allemand est devenue tellement extraordinaire que sa famille a décidé de la vendre aux enchères chez Christie's. La valeur de l'article s'élève actuellement à 1 600 $ (environ 1 400 €), mais elle pourrait atteindre entre 200 000 $ (175 000 €) et 300 000 $ (264 000 €), révèle un article du New York Post paru mercredi 16 février 2022.

Quant à la météorite responsable des dommages, elle devrait rapporter entre 40 000 $ (35 000 €) et 60 000 $ (53 000 €). Comme le rapportent nos confrères d'outre-Atlantique, la vente aux enchères fait partie d'une série en ligne intitulée « Deep Impact : Martian, Lunar and Other Rare Meteorites », laquelle se déroulera jusqu'au 23 février.

Pour James Hyslop, directeur du département des sciences et d'histoire naturelle chez Christie's, « il s'agit d'une vente aux enchères vraiment passionnante et d'une opportunité pour les collectionneurs. Les météorites sont des objets incroyablement rares. [...] Depuis qu'une exposition à Paris présentait une voiture célèbre frappée par une météorite, je voulais mettre aux enchères un objet frappé par un objet extraterrestre. »

L'homme a poursuivi : « Il n'y en a pas beaucoup, et je suis ravi de pouvoir maintenant offrir la célèbre niche de Roky impactée par une météorite. »

À la suite de cet incident peu banal, nous espérons que le Berger Allemand ait un nouveau toit sur la tête !