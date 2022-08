Inquiets pour leur chien échappé de chez le toiletteur, ils retrouvent le sourire grâce à un sans-abri

Nori, un Shiba Inu de 3 ans, a retrouvé sa maison et ses humains après une fugue de 48 heures dont le point de départ était un salon de toilettage. C’est un sans-abri qui a retrouvé le chien et en a pris soin, rapportait NBC New York le jeudi 4 août.

Le matin du lundi 1er août, Diane Leighton et David Shin avaient déposé leur ami à 4 pattes Nori au salon de toilettage D Is For Doggy situé dans l’Upper East Side, quartier du nord-est de Manhattan.



Manhattan - Lost Dogs, Cats & Pets / Facebook

Immédiatement avoir pris son bain, le quadrupède a profité du fait que les issues de l’établissement étaient ouvertes pour prendre la fuite. Dès que les responsables du salon en ont informé le couple, ce dernier s’est mis à la recherche de l’animal.

Diane Leighton et David Shin ont distribué des avis de recherche et posté des messages sur les réseaux sociaux. C’était ensuite l’angoisse pendant 2 jours, car ils n’avaient aucun indice sur l’emplacement de leur chien malgré leurs efforts.

Le mercredi 3 août a été le jour de la délivrance et du soulagement pour les propriétaires de Nori. Un sans-abri les a, en effet, contactés pour leur annoncer que le Shiba Inu était auprès de lui. « J'ai votre chien, je pense qu'il est blessé. Il saigne. Il est allongé sur mes genoux. Je lui ai donné de la nourriture et de l'eau », leur a-t-il dit.

Les retrouvailles après 48 heures d’angoisse

Diane Leighton et David Shin l’ont rapidement rejoint au parc Thomas Jefferson dans le quartier d’East Harlem, à environ 3 kilomètres du salon de toilettage. L’homme et un autre sans domicile fixe leur ont expliqué qu’ils avaient reconnu Nori dans l’une des affiches placardées par le couple. Ils l'avaient découvert caché dans un trou.

Le chien ne souffrait que de blessures légères, de simples égratignures. De retour chez lui, il se remet de son escapade mouvementée.

L’équipe du D Is For Doggy est, elle aussi, soulagée. « Nous sommes vraiment désolés, le personnel se sent très mal. Nous sommes tous tellement reconnaissants que Nori ait été retrouvé », a déclaré Motty Gutflais, propriétaire du salon.

Manhattan - Lost Dogs, Cats & Pets / Facebook

Ancien pet-sitter, le sans-abri ayant retrouvé Nori n’a réclamé aucune récompense. Diane Leighton et David Shin ont toutefois l’intention de le revoir pour lui venir en aide.