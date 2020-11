Inquiet à l'idée de voir son petit frère pleurer, ce Bullmastiff fait tout son possible pour lui apporter son jouet préféré !

Brutus le chien n’a jamais été aussi heureux que lorsque ses propriétaires ont eu un enfant. Le Bullmastiff a immédiatement endossé le rôle de grand frère. Il aime tellement le bébé qu’il lui a offert un objet qui a énormément de valeur à ses yeux.

Brutus, un chien de race Bullmastiff, vit en Caroline du Nord avec sa maîtresse Bonnie Michalek et le mari de celle-ci. Le quadrupède a l’habitude de malmener ses jouets, mais il prend grand soin de l’un d’eux, une balle en mousse dont il ne se séparerait pour rien au monde, comme le raconte Animal Channel.

Le brave canidé aime aussi les enfants. Bonnie Michalek explique, en effet, qu’il les a « toujours adorés » et que, « à chaque fois qu’il en entend rire dehors, il devient tout excité. »

La jeune femme est tombée enceinte et a donné naissance à un garçon prénommé Kayden. Brutus savait que quelque chose de grandiose se préparait avant même que Bonnie Michalek n’apprenne sa grossesse, elle en est persuadée. Il était devenu encore plus protecteur que d’habitude et restait en permanence à ses côtés.

Depuis que Kayden a été présenté à Brutus, ce dernier ne l’a plus quitté. A chaque fois qu’il l’entendait pleurer, il venait en courant pour voir si tout allait bien.

Pour le consoler, il lui a même offert son jouet favori, la fameuse balle jaune.

Le bébé a bien grandi depuis, et lui et le chien sont toujours aussi proches et complices.

A lire aussi : Irrité par son frère qui lui aboie dessus ce chiot Golden Retriever a rapidement trouvé une solution ! (Vidéo)

Récemment, la famille s’est encore agrandie. Bonnie, son mari, Kayden et Brutus ont accueilli leur petit frère Cameron, né il y a quelques jours. Bien sûr, le Bullmastiff a été là pour lui souhaiter la bienvenue, comme il l’avait fait avec l’aîné.