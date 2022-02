Incapable de marcher et pesant à peine 1 kilo, ce chiot frôle l'euthanasie et relève les défis avec l'aide d'une association

En raison de ses besoins spéciaux, les anciens propriétaires d’un chiot appelé Toby envisageaient de le faire euthanasier. Une association l’a toutefois recueilli et son histoire a touché une entreprise spécialisée dans les équipements pour animaux de compagnie handicapés.

Toby avait frôlé le pire. Ce chiot croisé Shih Tzu / Yorkshire Terrier est venu au monde en étant atteint d’hydrocéphalie. A cause de cette dernière, il ne pouvait pas se déplacer normalement. Le petit canidé pesant moins d’un kilogramme semblait condamné, ses anciens maîtres ayant décidé de le faire euthanasier.



La Florida Yorkie Rescue, une association basée à Palm Beach en Floride, en a été informée et a proposé de prendre le chiot en charge. Un récit qui a attiré l’attention de Walkin' Pets, une société concevant des équipements à destination des animaux de compagnie à mobilité réduite, à Amherst dans le New Hampshire

Son équipe s’est mobilisée pour fabriquer un chariot sur-mesure pour Toby. Elle a ensuite fait le voyage du New Hampshire vers la Floride pour lui remettre le dispositif et lui apprendre à l’utiliser. Grâce à elle, le jeune quadrupède peut désormais marcher librement.



« Vous ne trouverez jamais plus reconnaissant qu’un chien que vous avez sauvé »

« Le chariot l'aidera à renforcer ses pattes avant. Je suis très optimiste, et je pense qu'il l'est aussi », confie Kit DeRoche, présidente et fondatrice de Florida Yorkie Rescue, à Daily Paws.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Toby ; cette même Kit DeRoche a également décidé de l’adopter. Elle espère que sa démarche incitera d’autres personnes à l’imiter : « J'encourage les gens qui veulent donner une chance à des chiens ayant des besoins spéciaux à le faire. Vous ne trouverez jamais un cœur plus reconnaissant que chez un animal que vous avez sauvé ».

