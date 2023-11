11 idées de cadeaux qui feront le bonheur de votre chat ou chien à Noël

Le vent exhale un air froid, les arbres se dénudent et le ciel s’enveloppe d’une écharpe grise. En ce mois de novembre, nous sommes nombreux à penser à la magie des fêtes de fin d’année, qui arrivent à grands pas. Noël n’a lieu qu’une seule fois par an, alors profitons-en au maximum… avec nos boules de poils adorées !

Pléthore de propriétaires aiment vivre ce moment de partage et de joie avec leur animal de compagnie. Un article publié en 2022 sur le site actu.fr révélait que les Français comptaient gâter leur chien ou leur chat le 25 décembre.

Après tout, nos trésors sur pattes ajoutent de la valeur à notre vie quotidienne et nous manifestent un amour incommensurable. Ils méritent de vivre heureux et en bonne santé le plus longtemps possible, n’est-ce pas ?

Si vous souhaitez accrocher une botte de Noël dans votre salon au nom de votre meilleur ami à 4 pattes, voici une liste de cadeaux que vous pouvez glisser à l’intérieur…

1. Un shampooing de qualité pour révéler la beauté de son poil

© Anju Beauté

Vous désirez sublimer la fourrure de votre starlette ? La marque Anju Beauté a conçu le shampooing « Abricot Éclat Couleur » adapté à toutes les races de chats et de chiens au pelage blond, crème ou abricot. Comptez 15,95 € la bouteille de 250 ml.

2. Une box de Noël pour être aux petits soins avec votre animal de compagnie

© Truffe & Moustache

Truffe & Moustache a prévu le coffret « Tout en douceur » pour chouchouter votre poilu. À l’intérieur ? Une cure de phytothérapie en pot, un jouet d’occupation et un doudou apaisant attendent sagement d’être déballés (entre 49 et 65 €).

3. Des produits pour un sourire éclatant

© Truffe & Moustache

Toujours chez Truffe & Moustache, découvrez le duo « Sourire » composé d’un complément alimentaire anti-tartre et bonne haleine, ainsi que du bois d’olivier à mâcher pour chiens. 2 « must have » pour prendre soin des quenottes de votre acolyte touffu (entre 29,90 et 39,90 €) !

4. Un distributeur de croquettes intelligent pour votre chat

© Catit

Grâce aux progrès technologiques, les marques animalières élaborent des accessoires modernes permettant de nourrir votre animal de compagnie en toute sérénité. L'un des derniers bijoux high-tech ? Le distributeur de croquettes intelligent Catit PIXI Vision doté d’une caméra ! Vous pouvez surveiller et contrôler facilement les repas de votre félin gourmet à distance.

5. De délicieuses croquettes pour flatter son estomac

© Catit

Bien sûr, ce distributeur innovant a besoin d’être rempli ! Catit proposera prochainement sur son site les croquettes Recipes pour les chats adultes à la volaille ou au poisson. Composées d’extrait naturel de yucca, elles s’avèrent riches en acide gras oméga-3 et en taurine naturelle. Quid des céréales, des arômes et des colorants artificiels ? Ils ont été bannis de la liste des ingrédients !

6. Un complément alimentaire pour apaiser votre compagnon

© Zylkene

Vous l’avez peut-être déjà remarqué : les fêtes de fin d’année peuvent perturber votre chat ou votre chien. Pour l’aider à faire face aux situations inhabituelles et déstabilisantes, vous pouvez lui donner le complément alimentaire Zylkene, élaboré par Vetoquinol. Plus d'infos en cliquant ici.

7. Une solution nutritive complète enrichie en colostrum pour les chiots et les chatons

© Pharmadiet

À la recherche d’un aliment d’allaitement complet, qui offre tous les nutriments nécessaires au bon développement de votre chiot ou de votre chaton ? Le laboratoire de santé animale Pharmadiet a créé Lactadiet, un lait enrichi en colostrum. Vous pouvez acquérir une boîte de 40 ou de 134 dosettes individuelles de 7,5 g (entre 30 et 80 €).

8. Une box qui contient de l’amour à croquer

Si vous aimez flatter les papilles de votre boule de poils, offrez-lui un coffret de Noël Marly & Dan (édition limitée). Disponible prochainement, elle renfermera des friandises savoureuses au saumon. Le prix ? 19,79 € pour la box chien et 9,79 € pour celle dédiée aux chats.

9. Un manteau stylé pour protéger votre animal du vent et de la pluie

En hiver, votre compagnon à fourrure peut ressentir quelques frissons lors des promenades quotidiennes. Afin de réchauffer son petit cœur et de le garder au sec, vous pouvez lui enfiler un imperméable ou une doudoune de la collection Bandit x Flotte. Il existe 3 coloris et 4 tailles différentes (entre 39 et 69 €).

10. Des accessoires tendance

Vous aimez équiper votre partenaire de balade avec style ? Découvrez les accessoires raffinés de la collection « Jeux d’enfants », fruit d’une collaboration unique entre French Bandit et Bonpoint. Collier, bandana, harnais, laisse, pochette et médaille orneront à merveille votre muse (prix : entre 18 et 80 €).

11. Une solution de garde qui a du chien

© Les Belles Truffes

Terminons cette jolie liste avec un cadeau immatériel. Pour éviter à Toutou de broyer du noir durant vos absences, vous pouvez le remettre entre les mains bienveillantes de l’équipe des Belles Truffes, une crèche canine située à Puteaux (Île-de-France). Au niveau des tarifs, prévoyez 80 € la journée et 50 € la demi-journée. Des systèmes d’abonnement sont également proposés à des prix intéressants. Tel : 06 99 20 08 38.