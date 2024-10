Ils tombent amoureux via une application de rencontre qui permet aussi à leurs chiens de devenir d'inséparables amis

Aimer les chiens peut être un atout considérable quand on est à la recherche de son âme sœur. Dans un précédent article, nous évoquions cette enquête réalisée en 2021 aux Etats-Unis et d’après laquelle 7 personnes sur 10 disaient penser qu’avoir un chien sur leur photo de profil les aidait à faire des rencontres sur les applications spécialisées.

L’histoire d’Ali, Ryan et leurs chiens respectifs Lincoln et Cruz en est l’un des exemples les plus parlants. Ali l’a partagée sur son compte TikTok, où elle se fait appeler « @reneeeeali ». Une vidéo que partage PetHelpful et qui totalise 9,2 millions de vues depuis sa mise en ligne le 22 septembre 2024.



La jeune femme et son petit-ami se sont donc connus grâce à une application de rencontre, Hinge en l’occurrence. Lors de leurs premiers échanges, ils se sont rapidement rendu compte qu’ils avaient une passion commune pour les chiens.

Ali est entrée en contact avec Ryan en commentant sa photo de profil où il apparaissait au volant de sa camionnette, avec son Golden Retriever appelé Cruz à l’arrière. « Pourquoi ai-je le sentiment que nos chiens pourraient être les meilleurs amis ? », lui a-t-elle alors écrit. Tout est parti de là…

Un couple de tourtereaux et un duo d’amis inséparables

Ali adore son Labrador Retriever chocolat répondant au nom de Lincoln et ne s’imagine pas vivre sans lui. Dans sa recherche d’un partenaire de vie, elle espérait certainement en dénicher un capable de s’entendre avec son ami à 4 pattes. Elle a trouvé encore mieux.

La vidéo se poursuit avec des photos et des séquences montrant Cruz et Lincoln alors qu’ils jouent dans la cour ou sur le canapé, sont promenés côte à côte et regardent la télévision ensemble, entre autres moments partagés de bonheur et de complicité.

Ali et Ryan sont non seulement tombés amoureux l’un de l’autre, mais ils sont, en plus, aux anges en voyant à quel point leurs chiens sont devenus proches.