Il va au restaurant avec son chien-guide, un employé le fait sortir en affirmant qu’il n’est pas aveugle

Ce qui devait être un agréable moment au restaurant s’est transformé en un mauvais souvenir pour Paul. L’homme a été invité à sortir de l’établissement avec son chien d’assistance, car un membre du personnel n’a pas cru en sa cécité. Pourtant, il est bel et bien aveugle et son chien est indispensable dans sa vie.

Paul Castle, originaire de Seattle à Washington (États-Unis), est presque totalement aveugle et utilise son chien guide Mr Maple pour l’aider au quotidien. L’animal est devenu son repère, lui donnant la confiance dont il avait besoin pour retrouver son indépendance. Toutefois, le jeune homme vit encore quelques mésaventures. Il a partagé l’une d’entre elles sur les réseaux sociaux.

Paul est aveugle à plus de 90 %, précisait KKCO 11. Il n’a pas de vision périphérique et, globalement, a beaucoup de mal à distinguer le monde qui l’entoure. Il utilise l’alphabet braille pour lire et divers outils au quotidien afin de mener une vie comme n’importe quelle autre personne. Néanmoins, certaines situations lui rappellent qu’il est porteur d’un handicap et le marginalisent.

Un refus insensé

Paul se déplace constamment avec son chien Mr Maple, qui l’a aidé à prendre de l’assurance. L’animal lui permet de se déplacer seul et favorise ainsi son autonomie. Puisque l’homme est relativement à l’aise à l’extérieur, il lui arrive de se rendre au restaurant avec son quadrupède pour profiter d’un bon petit plat.

C’est dans cet objectif qu’il s’est rendu dans un établissement local avec son chien. Il s’est installé, mais un employé est rapidement venu l’interpeller. Il lui a alors dit qu’il ne « ressemblait pas à une personne aveugle » et que, par conséquent, il ne pouvait pas rester là avec son chien. Paul lui a alors montré le harnais de son chien avec l’inscription “chien-guide”, en vain. Son interlocuteur a campé sur ses positions, forçant le duo à s’en aller.

« Un manque d’éducation »

Paul a partagé sa mésaventure sur les réseaux sociaux, laquelle est devenue virale. Il n’a pas divulgué le nom du restaurant pour ne pas lui porter préjudice, mais espère que son témoignage fera évoluer les choses. En effet, selon lui, de nombreuses personnes n’ont pas assez de connaissances sur le handicap.

Pour lui, des formations en interne devraient être organisées dans les établissements accueillant du public afin qu’une telle situation ne se reproduise pas : « J’espère simplement que des situations comme celle-ci pourront vraiment être réduites grâce à l’éducation et à une meilleure formation » a-t-il déclaré. Il a reçu beaucoup de soutien de la part des internautes sur les réseaux sociaux.