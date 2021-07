Un chien secouru après avoir été retrouvé paralysé et couvert de boue dans une montagne

Les spécialistes ont également assuré que si elle ne l’avait pas découvert à ce moment-là, le poison aurait continué à agir et Utah n’aurait pas survécu. Elle lui a littéralement sauvé la vie.

Utah poursuit sa longue convalescence auprès de sa nouvelle maîtresse, qui lui offre soin, attention et amour. Les vétérinaires ont expliqué à cette dernière qu’une opération était la seule solution pour réparer sa colonne vertébrale, mais que ladite intervention serait extrêmement risquée. Elle a alors choisi de ne pas faire opérer Utah, qui s’adapte progressivement à sa condition et savoure pleinement sa nouvelle vie.

Le chien, qui a été appelé Utah , a commencé ses traitements. Son état de santé s’améliorait de jour en jour. A mesure qu’il se remettait, son attachante personnalité se révélait au grand jour. De chien en grande souffrance, terrifié et méfiant envers tous ceux qui s’en approchée, il s’est mué en un compagnon confiant, joueur et affectueux à l’égard de celle qui l’avait sauvé. La randonneuse a, en effet, décidé de l’adopter .

Elle l’a emmené à la clinique vétérinaire la plus proche. Les premiers examens ont débouché sur un constat faisant froid dans le dos. Le chien avait reçu une flèche empoisonnée . Il souffrait également d’une fracture de la colonne vertébrale qui lui pinçait les nerfs. Heureusement, la moelle épinière n’était pas atteinte. La paralysie n’était donc pas définitive.

Le quadrupède était extrêmement maigre. Paralysé, il ne pouvait que crier pour exprimer sa peur et sa souffrance, alors que la randonneuse tentait de le rassurer. Personne ne sait depuis combien de temps il endurait ce calvaire, mais il fallait le sauver sans perdre un instant.

Alors qu’elle effectuait une randonnée dans une montagne enneigée, une femme a fait une terrible découverte ; un chien sur le flanc, couvert de boue et qui hurlait sa douleur et sa détresse, comme le raconte Animal Channel .

Les chances de survie d’un chien errant semblaient extrêmement minces lorsqu’il a été découvert. L’animal était squelettique, paralysé et assailli de douleurs. Pour les vétérinaires et la personne qui l’a secouru, il fallait sauver le canidé coûte que coûte.