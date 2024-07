Il enferme son chien dans sa voiture par 38°C pour le punir, mais la police arrive avant qu'il ne soit trop tard et conduit son maître devant la justice

Mécontent du comportement de son chien, un quinquagénaire a tout bonnement décidé de l’enfermer dans sa voiture, où la température était de 38°C. Par chance, les forces de l’ordre sont intervenues rapidement et ont emmené l’animal aux urgences. Son maître en a répondu mercredi devant la justice.

Les associations n’ont de cesse de le rappeler chaque année à l’approche de la saison estivale ; on ne laisse jamais son animal de compagnie dans la voiture. Même à l’ombre et avec les vitres abaissées, la température dans l’habitacle grimpe rapidement et son ou ses occupants à fourrure sont ainsi mis en danger.

C’est la terrible épreuve vécue récemment par un chien qui, de surcroît, était victime d’un acte délibéré, son maître ayant déclaré avoir voulu lui donner une leçon pour sa mauvaise conduite, rapportait WRAL le jeudi 11 juillet.

Paul Fisher III comparaissait à distance devant le tribunal du comté de Wake, en Caroline du Nord (Etats-Unis), l’après-midi du mercredi 10 juillet. Il est poursuivi pour cruauté envers un animal et possession d’une plaque d’immatriculation volée.



WRAL

Les faits avaient eu lieu dans la ville de Cary. Agé de 55 ans, le prévenu avait délibérément enfermé son chien dans son véhicule stationné sur le parking d’un hôtel.

Des témoins ont « dit que le chien était sur le dos, en train de se débattre dans la chaleur. La température à l'intérieur du véhicule dépassait largement les 38°C », indiquait le substitut du procureur.

La police de Cary était intervenue à temps, libérant le quadrupède et le transportant aux urgences vétérinaires, puis au refuge du comté (Wake County Animal Center) géré par le service animalier local (Wake County Animal Services).

« Ce n’est pas comme ça que nous traitons nos animaux »

Le magistrat a ensuite rappelé la raison invoquée par Paul Fisher III pour faire subir ce traitement à son chien ; il voulait le punir. L’intéressé a, en effet, déclaré « qu'il savait que le chien était dans sa voiture et il l’y avait placé parce qu'il se comportait mal ».

« Nous voulons simplement que les gens arrêtent de faire ça. Ce n’est pas comme ça que nous traitons nos animaux. Cela pourrait mettre leur vie en danger », insistait, pour sa part, Jennifer Federico, la directrice des Wake County Animal Services.

Le chien restera au refuge durant toute la procédure judiciaire et pourrait être proposé à l’adoption à son issue. Détenu sous caution de 5000 dollars (4600 euros), Paul Fisher III devra se présenter à nouveau au tribunal le 31 juillet.