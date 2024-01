Hill's s’associe à Canidays et devient le partenaire titre de cet évènement festif dédié au chien

Pour Hill’s, spécialiste de la nutrition et soucieuse du bien-être des animaux de compagnie, il était tout naturel de faire partie du premier évènement festif et de loisir célébrant les chiens et leur famille qu’est Canidays. La marque en est ainsi devenue partenaire titre.

Convivialité, découvertes et échanges autour d’une grande passion, celle des chiens. C’est ce qui définit Canidays, le premier évènement festif et de loisir pensé pour les canidés et leur famille. Il se tiendra dans un cadre idyllique, le Parc de Léry-Poses sur le territoire Seine-Eure en Normandie, les 23, 24 et 25 août 2024.

Ce rendez-vous étant placé sous le signe du bien-être et de la santé du chien, c’est en toute logique que Hill’s, dont l’engagement en la matière est bien connu, s’est associée à Canidays pour devenir son partenaire titre. Canidays devient donc Canidays avec Hill’s.





« Nous partageons le même engagement envers le bien-être et la santé des animaux de compagnie »

Depuis sa création, Hill’s s’emploie à sensibiliser les propriétaires canins sur l’importance d’une nutrition de qualité et répondant aux besoins de leurs chiens, ainsi qu’à la nécessité de renforcer les liens entre ces derniers et leurs humains.

Reda Asmani, de l’équipe Hill’s, a d’ailleurs tenu à souligner ce qui rapproche la marque et Canidays, évoquant « la forte affinité entre les valeurs de l'évènement et la mission de Hill's » pour expliquer cette association. « Canidays étant un événement dédié aux chiens, nous partageons le même engagement envers le bien-être et la santé des animaux de compagnie ».

Pour sa part, sa collègue Victoria Khiter indique qu’un tel partenariat « cela crée des opportunités de sensibilisation directe nous permettant de partager des informations sur la nutrition animale ».

Il est de nature à « permettre d'atteindre un public plus large de propriétaires de chiens, tout en conservant l'ADN populaire et grand public de l'évènement, avec l'aide d'experts en nutrition », estime, de son côté, Annabel Kam. Celle-ci est la présidente de KCIOP, société organisatrice de Canidays, mais aussi de la course de chiens de traîneaux La Grande Odyssée. Elle se dit d’ailleurs « particulièrement ravie de pouvoir associer Canidays à une marque novatrice qui souhaite contribuer à une vie plus longue, plus saine et plus heureuse pour les animaux de compagnie. »

Nouveau nom et nouveau logo

Avec l’arrivée de Hill’s en tant que partenaire titre, l’évènement change donc de nom, mais aussi de logo. La nouvelle identité visuelle se présente sous la forme d’un hexagone et intègre à la fois la couleur bleue de Hill’s - qui reflète le dynamisme et la fraîcheur apportés par l’évènement - et le logo de la marque de nutrition animale.

C’est donc un moment unique de bonne humeur et de convivialité que vont vivre les 800 familles attendues du 23 au 25 août 2024 au Parc de Léry-Poses. Elles profiteront d’aventures expérientielles (balade nocturne, course d’orientation), d’activités ludiques (canicross, dogdiving, agility, couloir de nage, piscine à balle...), d’instants festifs (grand défilé des familles & chiens, cani-apéro…) et de rencontres entre passionnés.

Pour consulter l’intégralité du programme et vous inscrire, rendez-vous sur canidays.fr.

