Heurté par un train, un chien survit miraculeusement et découvre l'amour après une année de soins intensifs

La survie de Rocky, une chienne amputée des pattes avant, relève du miracle. Elle avait, en effet, été heurtée par un train et perdu énormément de sang, avant d’être prise en charge par un chirurgien vétérinaire qui l’a opérée en urgence. Elle s’apprête désormais à quitter l’Inde pour rejoindre sa nouvelle famille en Angleterre.

En octobre 2019, la vie de Rocky, une chienne errante, avait basculé. Sa terrible mésaventure avait eu lieu à Faridabad, ville d’Inde située à une trentaine de kilomètres au sud de New Delhi. Comme le rapporte le Mumbai Mirror, Rocky avait été percutée par un train au niveau de la station Ballabhgarh.

Elle avait été découverte grièvement blessée par Chanderpal Tanwar, un employé du service de sécurité des chemins de fer. La chienne avait eu les pattes avant sévèrement atteintes. Chanderpal Tanwar l’a aussitôt emmenée au refuge de l’association locale People For Animals (PFA). C’est là qu’elle a été opérée par le Dr Mahesh Verma, chirurgien vétérinaire.

Ce dernier n’a eu d’autre choix que d’amputer ses membres antérieurs. La chienne ayant perdu beaucoup de sang, on a eu recours à une transfusion pour la sauver. Les semaines et les mois suivants, elle s’est battue pour rester en vie. Elle y est parvenue grâce à sa détermination et aux efforts des vétérinaires. Après avoir reçu des prothèses, Rocky s’est même remise à marcher.

A lire aussi : Inquiet pour le bien-être de sa maîtresse pendant sa série de tractions, ce chien ne veut pas qu'elle ait les pieds dans le vide ! (Vidéo)

L’incroyable histoire de cette chienne miraculée ne s’arrête pas là. Ce mercredi 18 novembre, Rocky s’envolera vers la Grande-Bretagne. Sa nouvelle famille, qui vit dans la région des Cotswolds dans le sud-ouest de l’Angleterre, l’y attend.

Avant de découvrir sa nouvelle maison, la chienne séjournera quelques temps à Londres, car elle devra poursuivre ses traitements à la Wild at Heart Foundation.