Hausse spectaculaire des adoptions d’animaux aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie

Paradoxalement, l’actuelle crise sanitaire est bénéfique pour les animaux de compagnie des refuges américains, puisque bon nombre d’entre eux ont été adoptés ou placés en familles d’accueil.

« Les placements en famille d’accueil et les adoptions ont explosé », d’après Kitty Block, présidente de Humane Society of the United States. Du jamais vu en 25 ans de travail dans la protection des animaux pour Sherri Franklin, fondatrice du refuge Muttville Senior Dog Rescue à San Francisco. « Quand le confinement a été décrété (en mars), nous avions 86 chiens à notre charge, et nous avons pu leur trouver à tous un foyer en 48 h », se félicite cette dernière.

Aux Etats-Unis, les associations sont unanimes ; la pandémie de Covid-19 incite davantage d’Américains à se tourner vers les chiens, chats et autres compagnons vivant dans les structures d’accueil. Et ces établissements se vident à vue d’œil, comme le rapporte 20 Minutes.

Dès le début de la crise sanitaire et avec le confinement, les refuges ont encouragé les gens à adopter. Leurs appels ont trouvé un écho plus que favorable.

En ces temps difficiles, la compagnie des animaux est plus recherchée que jamais. Leur présence et le réconfort qu’ils apportent permettent de mieux vivre l’isolement. De plus, les familles ont davantage de temps libre et peuvent donc s’occuper convenablement d’un chien ou d’un chat.

Bien sûr, c’est une bonne nouvelle pour les animaux, mais on ne peut s’empêcher de penser à l’après-confinement. Qu’en sera-t-il lorsque ces personnes retrouveront un rythme de vie normal et reprendront pleinement leurs activités (travail, études) ? Ils auront inévitablement moins de temps et d’énergie à consacrer à leurs nouveaux compagnons, qui risqueront alors d’en souffrir.