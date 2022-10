Grande mobilisation pour localiser un chien Otterhound resté introuvable pendant plusieurs semaines

La race de l’Otterhound ne compterait que 600 représentants dans le monde actuellement. L’un d’eux, répondant au nom de Tito, a récemment déclenché une importante mobilisation après avoir fugué. Grâce cet élan de solidarité, le canidé de 52 kilogrammes a pu être localisé et rentrer chez lui au bout d’une vingtaine de jours d’incessantes recherches, rapportait WSFA le jeudi 22 septembre.



Fin août, Samantha et Mason Miller, qui habitent Saint Louis dans l’Etat du Missouri, s’étaient rendus dans l’Ohio pour récupérer leur chien Tito. Rentrés chez lui, le couple a eu le malheur de constater, à peine 15 minutes plus tard, que le quadrupède ne se trouvait plus dans le jardin de derrière où il l’avait laissé.

Les maîtres de l’Otterhound ont aussitôt donné l’alerte et se sont mis à le chercher partout dans le quartier, mais l’animal restait introuvable.



Récemment, d’autres propriétaires de Chiens à Loutre, venus du Missouri mais aussi d’autres Etats, ont organisé une battue dans le secteur de Deer Creek. Il s’agit d’une zone boisée et comprenant des cours d’eau, où on pensait que Tito pouvait se trouver.



Tito est de retour à la maison !

Mason Miller était évidemment très touché par le dévouement de toutes ces personnes. Elles étaient des dizaines à lui venir en aide, accompagnées de leurs Otterhounds, réputés pour leur excellence dans le pistage, et vêtues de t-shirts roses à l’effigie de Tito.

Finalement, plusieurs semaines après sa disparition, le chien a été retrouvé sain et sauf. Son maître l’a annoncé, ajoutant qu’il recevait des soins chez le vétérinaire et remerciant tous ceux qui ont contribué à cette issue heureuse.

