Grâce aux 15 000 années passées aux côtés de l'Homme, le chien domestique aurait développé des comportements humains

Ceux qui d’entre vous qui côtoient les chiens au quotidien n’en seront qu’à moitié surpris, mais les conclusions des études dont il est question sont tout de même édifiantes. Elles montrent à quel point leur domestication par l’homme a influencé leur comportement, le rendant parfois presque humain.

Le processus de domestication du chien a commencé il y a plusieurs milliers d’années. Ainsi, l’animal a suivi une voie différente de celle du loup sauvage, accompagnant l’Homme de génération en génération. En vivant aux côtés de ce dernier, il a vu ses comportements fortement évoluer, jusqu’à emprunter des caractéristiques humaines.

Des études citées par National Geographic soulignent cette évolution. L’une d’elles, publiées en août 2015 dans la revue Animal Behaviour, s’est intéressée au travail d’observation chez les chiens, ainsi qu’à leur attitude en fonction de ce que ladite observation leur a permis de constater.

Pour cette recherche, une cinquantaine de chiens étaient amenés à regarder leur maître tentant de saisir un rouleau de scotch dans une boîte. Les propriétaires canins agissaient en présence de 3 types de personnes, les aideurs, les non-aideurs et les neutres, qui proposaient ensuite des friandises aux canidés. Les auteurs de l’étude ont remarqué que les chiens acceptaient moins souvent les friandises de la part des non-aideurs.

Ce qui pourrait suggérer que nos amis à 4 pattes seraient sensibles aux comportements négatifs et ignoreraient les gens qui en affichent.

Une autre étude, menée par Lisa Wallis de l’Institut de recherche Messerli de Vienne (Autriche), s’est focalisée sur la capacité qu’ont les chiens à suivre le regard de l’homme. La chercheuse a analysé l’attitude de 145 Border Collies, présentant des niveaux d’éducation et des âges divers, pendant qu’elle regardait une porte.

Elle a relevé que seuls les chiens non dressés suivaient son regard, tandis que leurs congénères dressés ne le faisaient pas du tout. L’une des pistes évoquées est que les chiens entraînés ont l’habitude de se concentrer sur le visage de la personne, plutôt que sur ce qu’elle regarde.

Ce qui a davantage surpris Lisa Wallis, c’est que les Border Collies non dressés avaient souvent tendance à aller et venir vers la porte, en plus de suivre son regard. Signe qu’ils s’intéressaient véritablement à ce qu’elle regardait.