Une femme explique les raisons qui l'ont poussé à teindre en arc-en-ciel la queue de son chien d'assistance

Souffrant de dépression et d’anxiété, une jeune femme peut compter sur une chienne d’assistance parfaitement entraînée pour la soutenir et l’aider à surmonter ses crises. Elle a choisi de teindre la queue de son amie à 4 pattes et explique sa démarche dans une vidéo.

Teindre son animal est une pratique que d'aucuns considèrent comme de la maltraitance. Claire en est consciente et aime sa chienne Rosie plus que tout, mais elle a pourtant choisi de parer sa queue des couleurs de l’arc-en-ciel. Elle en a récemment exposé les raisons, comme le rapportait Newsweek ce mardi 19 octobre.

Rosie se démarque de ses congénères à plus d’un égard. Cette femelle Golden Retriever le fait non seulement en étant chienne d’assistance et star des réseaux sociaux, mais aussi par l’aspect de sa queue, que sa maîtresse teint de multiples couleurs. Elle accompagne, réconforte et aide Claire lorsque celle-ci traverse des crises liées à sa santé mentale. La jeune femme est, en effet, atteinte de dépression, d’anxiété, de trouble de la personnalité borderline et d’anorexie. Elle souffre également de tachycardie.

Les vidéos montrant Rosie à l’œuvre ou décrivant simplement son quotidien aux côtés de Claire sont très suivies sur TikTok, où le compte qui lui est consacré totalise 1,4 million d’abonnés.

La plupart de ces followers se demandaient pourquoi la queue de Rosie est teinte aux couleurs de l’arc-en-ciel. D’aucuns ont d’ailleurs fait part de leur indignation face à ce choix, mais Claire a livré ses arguments dans une vidéo récemment postée.

Rendre Rosie plus facilement identifiable pour la protéger ?

La propriétaire de la chienne indique que c’est le meilleur moyen, d’après elle, de faire en sorte que Rosie ait un signe distinctif facilement reconnaissable, notamment pour réduire le risque de vol. « Les chiens teints ont beaucoup moins de chances d'être ciblés par les voleurs, car ils ont une caractéristique identifiable bien marquée », dit Claire.

A lire aussi : Découvrez l'histoire de cette amoureuse des chiens handicapés qui dédie sa vie pour leur venir en aide

Elle rappelle également que les chiens d’assistance sont de plus en plus convoités par ces personnes mal intentionnées, car ils sont très bien éduqués.

Par ailleurs, sa démarche vise à rendre la queue de Rosie plus visible et donc empêcher qu’on la piétine.

Claire assure que la coloration n’affecte en rien le bien-être de Rosie. Elle explique que sa chienne est totalement détendue lorsqu’elle applique la teinture, mais aussi que le produit qu’elle utilise est spécifiquement formulé pour les animaux, donc sans danger pour sa santé.