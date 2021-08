Gouvernement et acteurs du bien-être animal lancent une campagne de sensibilisation et un guide pratique contre l'abandon

Photo d'illustration

Aux côtés du gouvernement, 4 personnalités bien connues de l’univers de l’animal domestique mènent des actions de lutte contre l’abandon d’animaux. Un phénomène qui inquiète et auquel les refuges ont de plus en plus de mal à faire face.

Le chiffre a été maintes fois évoqué, mais on ne le répétera jamais assez ; avec 100 000 abandons d’animaux enregistrés chaque année et un pic observé lors des départs en vacances estivales, la France occupe la première place européenne en la matière. Face à ce constat, le gouvernement et des figures emblématiques du monde l’animal de compagnie ont joint leurs efforts en lançant 2 initiatives : une campagne de sensibilisation et un guide pratique.

Un guide « pour bien prendre soin de votre animaux de compagnie »

« Cet été, ayez les bons réflexes ! ». C’est le message véhiculé par ce guide pratique, que l’on pourra se procurer chez le vétérinaire, sur les aires de repos et en ligne. Porté par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, il a été co-rédigé par Sandrine Arcizet (« Les animaux de la 8 », « Animaux à adopter ») et Yoann Latouche (chroniqueur et fondateur de l’agence de communication pour animaux YLG) de C8, Solène Chavanne (fondatrice de Mon Chat Pitre et chroniqueuse animaux sur LCI), ainsi que le duo d’influenceurs chien-maîtresse Malcolm The Akita.

Le guide propose conseils et bonnes pratiques autour de la vie avec un animal de compagnie et de la détention responsable, notamment pendant les vacances estivales. Que faire quand on découvre un chien ou un chat abandonné ? Quelles solutions de garde pour son animal avant le départ en villégiature ? A quoi faut-il penser avant de voyager avec son animal (papiers, vaccins…) ? Le document répond concrètement et clairement à ces questions et à bien d’autres pour que l’été soit synonyme de détente et de bonheur tant pour les familles que pour leurs compagnons.

Une campagne de sensibilisation à l’abandon et à la maltraitance

L’autre action menée par le gouvernement et les acteurs du bien-être animal est donc une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre l’abandon. Elle a été officiellement lancée le 23 juillet, sur l’aire de Chartres-Gasville (A11).

L’évènement était marqué par la présence de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports, Jean-Charles Fombonne, président de la SPA, Sandrine Arcizet et Yoann Latouche.

L’avant-veille, Julien Denormandie avait pris part à une précédente rencontre au refuge Nala Chats Libres du 78 à Raizeux dans les Yvelines. Il y avait présenté les nouvelles mesures destinées à lutter contre l’abandon et la maltraitance.